***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 15:28
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114810
BIST
15:205.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,41
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:2018,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,1130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:2020,0441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1049
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:201.107,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.107,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KONYA
|3.945,50
|247.658.170
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.892.781
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|31.887.178
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.548.684
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.409.622
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,38
|2.906.868.356
|% -94,98
|
|LIDER
|97,20
|20.818.160
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|34.048.616
|% -9,98
|
|RODRG
|63,20
|29.415.423
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|770.764.481
|% -9,96
|
|KRDMD
|20,68
|3.986.521.506
|% 7,54
|
|EREGL
|44,12
|3.874.977.498
|% -0,85
|
|TUPRS
|624,70
|3.140.504.591
|% -0,90
|
|THYAO
|140,00
|2.910.325.126
|% 0,00
|
|KOZAL
|26,38
|2.906.868.356
|% -94,98
|
|KRDMD
|20,68
|3.986.521.506
|% 7,54
|
|KOZAL
|26,38
|2.906.868.356
|% -94,98
|
|EREGL
|44,12
|3.874.977.498
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,39
|651.472.949
|% 1,09
|
|AKBNK
|16,00
|1.397.801.882
|% -0,62
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8566
|18,8604
|% 0,07
|
|Euro
|20,0497
|20,0611
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,4196
|22,5320
|% -0,50
|
|Frank
|20,1335
|20,2548
|% -0,71
|
|Riyal
|5,0132
|5,0383
|% 0,07
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|-5,54
|
|Cumhuriyet
|7.496
|7.610
|-25,00
|
|Tam
|7.536
|7.590
|-66,00
|
|Yarım
|3.682
|3.714
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.857
|-16,00
|