Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

17.03.2023 10:03
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125771


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:385.284
Değişim :  1,04% |  54,20
Açılış :  5.278  
Önceki Kapanış :  5.230  
En Yüksek
5.292 En Düşük
5.260
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 31,30 24.351.120 % 9,98  
PKART 26,06 9.191.400 % 9,96  
SUMAS 102,80 776.448 % 9,95  
CRFSA 57,55 31.529.504 % 9,93  
VKFYO 6,79 10.666.009 % 9,69  
daha fazla
11:38 Alış Satış %  
Dolar 19,0001 19,0047 % 0,08  
Euro 20,2569 20,2684 % 0,64  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
daha fazla
11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.929 9,64  
Altın Gr. 1.179 1.179 6,33  
Cumhuriyet 7.889 8.008 3,00  
Tam 7.921 8.006 20,00  
Yarım 3.883 3.918 10,00  
Çeyrek 1.942 1.959 5,00  
Gümüş.Ons 21,85 21,89 0,18  
Gümüş Gr. 13,37 13,39 0,12  
B. Petrol 75,38 75,38 0,68  
Seans Raporu 11:38
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru