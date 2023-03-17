***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2023 10:03
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125771
BIST
11:385.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 54,20
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:3819,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:3820,2684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1295
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:381.178,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.178,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:38
|TUCLK
|31,30
|24.351.120
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.191.400
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.529.504
|% 9,93
|
|VKFYO
|6,79
|10.666.009
|% 9,69
|
|MARKA
|10,60
|18.643.971
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|45,00
|10.228.819
|% -5,22
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,85
|2.621.957.829
|% 8,22
|
|GOKNR
|20,32
|2.309.832.124
|% 4,31
|
|ISCTR
|14,95
|1.265.647.011
|% 1,70
|
|ASELS
|56,95
|903.457.371
|% 1,33
|
|THYAO
|133,60
|834.294.256
|% 1,06
|
|GOKNR
|20,32
|2.309.832.124
|% 4,31
|
|ISCTR
|14,95
|1.265.647.011
|% 1,70
|
|AKFGY
|4,11
|290.764.292
|% 9,02
|
|EKGYO
|7,38
|520.020.336
|% 2,36
|
|YKBNK
|11,53
|651.667.937
|% 1,50
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,64
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.179
|6,33
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.921
|8.006
|20,00
|
|Yarım
|3.883
|3.918
|10,00
|
|Çeyrek
|1.942
|1.959
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,12
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,68
|