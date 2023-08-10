***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 13:55
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183476
BIST
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15:177.718
En Düşük
|Değişim
|: 1,55%
|| 117,70
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.766
15:1727,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0501
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
15:1729,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,3033
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9376
En Düşük
28,7774
15:171.671,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,22
|Açılış
|: 1.671,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.671,99
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ORGE
|38,50
|177.354.152
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|100.927.895
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|13.261.238
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|169.407.743
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|10.088.111
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|7.326.449
|% -9,95
|
|DERIM
|16,18
|85.014.581
|% -9,76
|
|VERTU
|35,36
|171.738.217
|% -9,57
|
|BSOKE
|4,04
|93.162.177
|% -9,42
|
|THYAO
|265,00
|9.110.213.033
|% 1,92
|
|YKBNK
|16,66
|8.770.198.527
|% 3,87
|
|ISCTR
|18,39
|8.565.901.443
|% 4,31
|
|AKBNK
|32,76
|7.428.895.976
|% 5,81
|
|ASTOR
|120,60
|4.995.303.753
|% 2,99
|
|YKBNK
|16,66
|8.770.198.527
|% 3,87
|
|ISCTR
|18,39
|8.565.901.443
|% 4,31
|
|SKBNK
|3,65
|1.408.356.565
|% 6,73
|
|AKBNK
|32,76
|7.428.895.976
|% 5,81
|
|VAKBN
|13,48
|3.008.648.725
|% 1,81
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0203
|27,0550
|% 0,24
|
|Euro
|29,7863
|29,8829
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,4145
|34,5870
|% 0,50
|
|Frank
|30,8480
|31,0338
|% 0,61
|
|Riyal
|7,1852
|7,2213
|% 0,13
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,62
|
|Cumhuriyet
|11.386
|11.558
|-28,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|0,00
|
|Yarım
|5.578
|5.633
|0,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,13
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,46
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30RTALB
Yüzde 9.37 oranında artışla 11.09 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 232, 348 adet işlem
-
15:29AKBNK
Yüzde 5.68 oranında artışla 32.72 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 671, 636 adet işlem
-
15:28ISATR
Yüzde 10.00 oranında artışla 427, 899.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 99 artarak (% 1.88 ) 8, 415
-
15:26XU100
Endeks 7, 721 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 122, 871.00 milyon TL de