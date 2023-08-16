***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2023 10:11
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185894
BIST
'
13:247.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,36
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:2427,0641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0074
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:2429,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0589
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:241.658,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.658,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:23
|COSMO
|146,30
|28.502.164
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|108.970.959
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|MERKO
|10,58
|132.659.324
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.065.933
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.476.573
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|93.613.226
|% -9,94
|
|ADESE
|2,01
|517.361.779
|% -9,46
|
|GESAN
|94,70
|3.147.793.669
|% -8,33
|
|TUPRS
|119,30
|4.457.033.233
|% 4,28
|
|ASTOR
|135,70
|3.938.557.155
|% -2,65
|
|THYAO
|257,20
|3.777.200.884
|% -0,96
|
|GESAN
|94,70
|3.147.793.669
|% -8,33
|
|KRDMD
|26,64
|3.144.732.570
|% 5,05
|
|ZOREN
|5,20
|1.778.911.594
|% 4,42
|
|ADESE
|2,01
|517.361.779
|% -9,46
|
|YKBNK
|16,50
|2.896.914.422
|% 0,06
|
|EKGYO
|8,73
|1.322.676.898
|% 2,34
|
|KRDMD
|26,64
|3.144.732.570
|% 5,05
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0555
|27,0617
|% 0,02
|
|Euro
|29,5544
|29,5724
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3853
|34,5578
|% 0,43
|
|Frank
|30,6705
|30,8553
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1923
|7,2284
|% 0,08
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,61
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|5,28
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.096
|11.164
|-20,00
|
|Yarım
|5.565
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,17
|