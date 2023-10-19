***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2023 11:20
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207662
BIST
'
13:417.953
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 110,37
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.955
13:4128,0092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 28,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
13:4129,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1210
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
13:411.756,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.756,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler13:39
|MEKAG
|44,24
|4.186.962
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|189.165.129
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|28.234.122
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.220.646
|% 10,00
|
|INTEM
|259,60
|121.293.358
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|7.582.697
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,44
|9.996.264
|% -8,10
|
|SNPAM
|55,80
|298.967
|% -6,84
|
|DIRIT
|7,61
|208.062
|% -5,82
|
|ENSRI
|35,36
|100.873.077
|% -5,61
|
|THYAO
|219,50
|2.991.023.556
|% 1,39
|
|TUPRS
|138,40
|2.734.714.506
|% -1,98
|
|BRSAN
|976,40
|1.989.348.750
|% 5,22
|
|PETKM
|21,92
|1.911.699.928
|% 1,76
|
|EREGL
|41,00
|1.500.513.312
|% 0,99
|
|ZOREN
|5,98
|684.185.365
|% 0,67
|
|EKGYO
|7,50
|798.862.205
|% 2,32
|
|PETKM
|21,92
|1.911.699.928
|% 1,76
|
|YKBNK
|18,74
|1.423.691.726
|% 1,52
|
|ODAS
|12,13
|852.080.911
|% 2,02
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0030
|28,0092
|% 0,03
|
|Euro
|29,6302
|29,6436
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,8215
|33,9911
|% -0,12
|
|Frank
|31,0581
|31,2452
|% 0,22
|
|Riyal
|7,4430
|7,4803
|% 0,10
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|3,81
|
|Altın Gr.
|1.755
|1.756
|3,68
|
|Cumhuriyet
|12.128
|12.311
|-33,00
|
|Tam
|11.880
|11.959
|-36,00
|
|Yarım
|5.958
|6.004
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.970
|3.002
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|0,08
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|-1,48
|