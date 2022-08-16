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***ETYAT* *EUHOL*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

16.08.2022 18:12
***ETYAT* *EUHOL*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ETYAT******EUHOL*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [EUHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

16.08.2022 tarihi itibariyle Euro Yatırım Holding A.Ş (EUHOL) payları ile ilgili olarak 2.40-2.45  fiyat aralığından  278.697  TL toplam nominal tutarlı  satış işlemi şirketimizce gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Euro Yatırım Holding A.Ş sermayesindeki payımız % 0,19 olmuştur.
 
    
İşlem detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/08/2022 0 278.697 278.697 393.293 114.596 % 0,65 % 0,65 % 0,19 % 0,19




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055977


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Yarım 3.341 3.387 -11,00  
Çeyrek 1.676 1.693 -6,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 -0,30  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 -0,14  
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