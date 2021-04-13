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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

13.04.2021 12:12



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Ocak-Mart 2021 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0019 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02 % 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
56.676 56.676 56.676 56.676
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
56.676 56.676 56.676 56.676
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
38.193.556 38.193.556 38.193.556 38.193.556
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,14839152 % 0,14839152 % 0,14839152 % 0,14839152



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927299


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AYES 16,94 1.558.227 % 10,00  
DITAS 14,66 3.078.321 % 9,98  
MTRKS 54,50 21.967.261 % 9,97  
TUREX 19,31 4.056.934 % 9,97  
SASA 46,54 663.830.475 % 9,97  
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Sterlin 11,0690 11,1245 % -0,40  
Frank 8,7112 8,7637 % -0,67  
Riyal 2,1439 2,1547 % -0,52  
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13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.743 -2,17  
Altın Gr. 452 452 -2,92  
Cumhuriyet 2.994 3.039 -36,00  
Tam 2.977 3.053 -41,06  
Yarım 1.439 1.477 -19,86  
Çeyrek 722 738 -9,93  
Gümüş.Ons 25,34 25,38 0,01  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 -0,03  
B. Petrol 64,66 64,66 0,99  
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