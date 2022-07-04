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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

04.07.2022 12:57
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Nisan-Haziran 2022 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0019 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02 % 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022 2022 2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.930 252 3.182 3.182 3.182
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
52.978 50.441 103.419 103.419 103.419
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
55.908 50.693 106.601 106.601 106.601
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
41.322.253 42.414.898 41.871.594 41.871.594 41.871.594
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,13529755 % 0,11951696 % 0,25459025 % 0,25459025 % 0,25459025



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041056


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 10,38 10.321.057 % 9,15  
GZNMI 45,56 16.665.961 % 8,27  
UFUK 65,40 471.479 % 7,30  
HEKTS 30,72 897.240.955 % 6,67  
GEREL 4,47 18.194.085 % 6,43  
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13:39 Alış Satış %  
Dolar 16,9730 16,9813 % 0,92  
Euro 17,4891 17,5075 % -0,17  
Sterlin 20,3602 20,4624 % 0,37  
Frank 17,5286 17,6342 % 0,63  
Riyal 4,5095 4,5321 % 0,97  
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13:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -5,80  
Altın Gr. 984 985 6,74  
Cumhuriyet 6.574 6.673 34,00  
Tam 6.577 6.656 30,00  
Yarım 3.219 3.255 15,00  
Çeyrek 1.613 1.627 8,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,86 -0,13  
Gümüş Gr. 10,84 10,86 0,05  
B. Petrol 112 112 -1,52  
Seans Raporu 13:39
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