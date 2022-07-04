***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaNisan-Haziran 2022 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.ŞHisse Senedi% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02BPP (günlük)% 0 % 0 % 0,0019 % 0Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02 % 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2022 2022 2022 2022 2022Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)2.930 252 3.182 3.182 3.182Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0 0Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)52.978 50.441 103.419 103.419 103.419Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)55.908 50.693 106.601 106.601 106.601Ortalama Net Aktif Değer (TL)41.322.253 42.414.898 41.871.594 41.871.594 41.871.594Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,13529755 % 0,11951696 % 0,25459025 % 0,25459025 % 0,25459025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041056BIST