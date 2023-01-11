***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
11.01.2023 17:13
2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.930 252 3.182 249 3.431 35.033 38.464
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
52.978 50.441 103.419 43.526 146.945 31.534 178.479
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
55.908 50.693 106.601 43.775 150.376 66.567 216.943
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
41.322.253 42.414.898 41.871.594 42.902.582 42.219.033 43.606.889 42.568.849
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,13529755 % 0,11951696 % 0,25459025 % 0,10203348 % 0,35618058 % 0,15265248 % 0,50962853
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100385
BIST
17:014.860
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -127,78
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
17:0118,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:0120,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0312
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:011.133,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.133,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:58
|SDTTR
|56,65
|7.012.250
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.616.219
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.649.062
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,44
|51.157.019
|% 8,03
|
|OYLUM
|4,14
|46.685.201
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.067.874
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|357.835.014
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|YESIL
|4,69
|162.337.461
|% -9,98
|
|THYAO
|129,50
|7.608.239.214
|% -1,30
|
|EREGL
|37,78
|5.633.060.172
|% -0,21
|
|ASELS
|54,60
|5.089.927.082
|% -6,10
|
|KRDMD
|17,74
|4.117.423.078
|% -2,21
|
|TUPRS
|482,80
|4.022.186.310
|% 1,58
|
|EKGYO
|8,33
|3.044.814.501
|% -2,00
|
|YKBNK
|8,91
|3.054.893.435
|% -6,51
|
|KRDMD
|17,74
|4.117.423.078
|% -2,21
|
|SKBNK
|2,61
|552.068.525
|% -4,40
|
|KATMR
|2,09
|418.857.377
|% -9,91
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7737
|18,7794
|% 0,03
|
|Euro
|20,1821
|20,1841
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6683
|22,7820
|% -0,34
|
|Frank
|20,1310
|20,2522
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9833
|5,0083
|% -0,04
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|1,19
|
|Cumhuriyet
|7.634
|7.749
|15,00
|
|Tam
|7.679
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.730
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|1,35
|