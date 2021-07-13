***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.06.2021Tescil Tarihi09.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suTTSG: 13.07.2021 Sayı: 10369 Sayfa :743AçıklamalarŞirketimizin 2021 Yılı bağımsız denetim hizmetlerinin sağlanması için seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, 09.07.2021 tarihinde tescil , 13.07.2021 tarihinde T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950805BIST