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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.07.2021 16:57



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2021
Tescil Tarihi
09.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
TTSG: 13.07.2021 Sayı: 10369 Sayfa :743
Açıklamalar

      Şirketimizin 2021 Yılı bağımsız denetim hizmetlerinin sağlanması için seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, 09.07.2021 tarihinde tescil , 13.07.2021 tarihinde T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950805


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VBTYZ 14,43 129.115.272 % 9,98  
EUHOL 3,10 6.518.270 % 9,93  
EDATA 8,12 51.317.007 % 9,88  
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Sterlin 11,8938 11,9534 % 0,20  
Frank 9,3401 9,3964 % -0,04  
Riyal 2,2846 2,2961 % -0,29  
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Altın Ons 1.825 1.825 17,23  
Altın Gr. 504 505 3,55  
Cumhuriyet 3.336 3.387 21,00  
Tam 3.320 3.404 21,73  
Yarım 1.605 1.647 10,51  
Çeyrek 805 823 5,25  
Gümüş.Ons 26,32 26,35 0,34  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,08  
B. Petrol 76,33 76,33 -0,16  
Seans Raporu 17:02
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