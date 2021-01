***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler









EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi: 14/10/2020

Açıklama:
Ekim-Aralık 2020 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem: Ocak-Mart 2020 | Nisan-Haziran 2020 | Ocak-Haziran 2020 | Temmuz-Eylül 2020 | Ocak-Eylül 2020 | Ekim-Aralık 2020 | Ocak-Aralık 2020

Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı: METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL): 78854 | 82954 | 161808 | 84146 | 245954 | 89180 | 335134

Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı: RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL): 4779 | 4779 | 9558 | 4779 | 14337 | 5487 | 19824

Ortalama Net Aktif Değer (TL): 32840069 | 34567993 | 33704031 | 35055501 | 34157809 | 37158214 | 34912009

Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,25466755 | 0,25379836 | 0,50844363 | 0,25366917 | 0,76202487 | 0,25476735 | 1,01672178