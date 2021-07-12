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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

12.07.2021 12:01



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Nisan-Haziran 2021 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTF
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BIST USD EURO ALTIN
15:351.348
Değişim :  -0,63% |  -8,56
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.357  
En Yüksek
1.360 En Düşük
1.344
BIST En Aktif Hisseler15:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 7,39 92.216.670 % 9,97  
EDIP 3,45 42.581.085 % 9,18  
YAPRK 33,48 22.475.969 % 8,56  
TKURU 214,40 2.067.899 % 8,56  
KGYO 5,96 14.705.842 % 7,97  
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15:35 Alış Satış %  
Dolar 8,6093 8,6126 % -0,26  
Euro 10,1742 10,1814 % -0,70  
Sterlin 11,8531 11,9126 % -0,85  
Frank 9,3291 9,3853 % -0,73  
Riyal 2,2879 2,2994 % -0,32  
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15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 5,18  
Altın Gr. 501 501 -0,15  
Cumhuriyet 3.310 3.360 11,00  
Tam 3.300 3.384 16,93  
Yarım 1.595 1.637 8,19  
Çeyrek 800 818 4,09  
Gümüş.Ons 26,14 26,17 -0,04  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 -0,02  
B. Petrol 75,57 75,57 0,41  
Seans Raporu 15:35
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