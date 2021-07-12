***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
12.07.2021 12:01
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Nisan-Haziran 2021 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTF
15:351.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,56
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
15:358,6126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
15:3510,1814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0713
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1599
15:35501,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 501,32
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,01
BIST En Aktif Hisseler15:35
|EDATA
|7,39
|92.216.670
|% 9,97
|
|EDIP
|3,45
|42.581.085
|% 9,18
|
|YAPRK
|33,48
|22.475.969
|% 8,56
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|KGYO
|5,96
|14.705.842
|% 7,97
|
|FADE
|14,16
|15.540.496
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|3.986.930
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.065.816
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|154.610.526
|% -9,73
|
|GARAN
|8,54
|689.265.529
|% -1,16
|
|SASA
|27,80
|640.202.260
|% 5,06
|
|THYAO
|13,20
|388.913.510
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,16
|326.291.368
|% -0,28
|
|EREGL
|17,89
|265.361.039
|% -1,65
|
|PEKGY
|1,02
|154.610.526
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|254.506.575
|% -0,88
|
|GARAN
|8,54
|689.265.529
|% -1,16
|
|TSKB
|1,22
|63.423.199
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,80
|92.593.371
|% -0,55
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6093
|8,6126
|% -0,26
|
|Euro
|10,1742
|10,1814
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,8531
|11,9126
|% -0,85
|
|Frank
|9,3291
|9,3853
|% -0,73
|
|Riyal
|2,2879
|2,2994
|% -0,32
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|5,18
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|11,00
|
|Tam
|3.300
|3.384
|16,93
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|8,19
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,09
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|0,41
|