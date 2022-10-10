***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
10.10.2022 15:23
8260 21358 21358
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
41322253 42414898 41871594 42902582 42219033 42219033
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,25602427 % 0,25543854 % 0,51141831 % 0,25925945 % 0,77066663 % 0,77066663
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069907
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6144
En Düşük
18,5467
18:0518,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0877
En Düşük
18,0194
18:05998,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 998,28
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
998,63
En Düşük
994,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5798
|18,5898
|% 0,07
|
|Euro
|18,0573
|18,0877
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5419
|20,6449
|% 0,30
|
|Frank
|18,5285
|18,6401
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|2,44
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.716
|6.790
|9,00
|
|Yarım
|3.272
|3.320
|5,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.659
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,01
|
|B. Petrol
|95,72
|95,72
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INFO, KIMMR, MARTI
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