***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
12.05.2020 18:59
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844579
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.823,65
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.708
En Düşük
97.740
18:056,9922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0809
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
18:057,6018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0475
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
18:05383,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,49
|Açılış
|: 383,54
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6215
|% -1,36
|
|Frank
|7,1953
|7,2386
|% -0,59
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|9,20
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.518
|-19,80
|
|Tam
|2.543
|2.583
|-20,40
|
|Yarım
|1.241
|1.263
|-10,00
|
|Çeyrek
|621
|632
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,57
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|0,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 99, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 561.00 milyon TL de
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 332 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1385, 53 artarak (% 1.52 ) 92, 809
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, BALAT, SELGD, METAL, KERVN, EGCYO, DENGE, IZFAS, EGCEY, DIRIT
-
17:54
KARTN, KATMR, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında