***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.999.260.065 208.731.819Satışların Maliyeti17 -3.989.485.485 -206.860.639TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.774.580 1.871.180BRÜT KAR (ZARAR)9.774.580 1.871.180Genel Yönetim Giderleri18 -1.448.361 -1.276.586Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 47.409 20.578Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -42.916 -2.252ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.330.712 612.920TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 4.641 -5.008FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.335.353 607.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.335.353 607.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.335.353 607.912DÖNEM KARI (ZARARI)8.335.353 607.912Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.335.353 607.912Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazancç 21 0,41680000 0,03040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.224.812 -435.766Dönem Karı (Zararı)8.335.720 607.912Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)607.912Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler188.806 36.518Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 -32.836 51.268Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.620 9.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -16.688 9.156Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 38.308Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler200.022 -23.906Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 200.022 -23.906İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.700.286 -1.080.196Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 1.302.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 1.302.339Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 8.702.542 -1.701.202Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.906 -308İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -7.906 -308Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.227 -1.028Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.084 -711.352İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 7.084 -711.352Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -1.422 15.081Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.215 16.274İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.215 16.274Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.224.812 -435.766YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI107.198 -4.057Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri110.538Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 110.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -3.340 -4.057FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.120.000 -400.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.000.000Ödenen Temettüler-120.000 -400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.212.010 -839.823NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.212.010 -839.823DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.393.747 7.233.570DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.605.757 6.393.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 21.617.403 6.624.625Finansal Yatırımlar9.473.925 18.157.623Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7 9.473.925 18.157.623Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 9.473.925 18.157.623Diğer Alacaklar9.101 1.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 9.101 1.195Peşin Ödenmiş Giderler10 3.415 1.188İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.415 1.188ARA TOPLAM31.103.844 24.784.631TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.103.844 24.784.631DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 13.071 87.080Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 354 708TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.425 87.788TOPLAM VARLIKLAR31.117.269 24.872.419KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 27.751 20.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 27.751 20.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 10.934 10.677Diğer Borçlar9 12.357 10.142İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 12.357 10.142Kısa Vadeli Karşılıklar14 70.946 34.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 32.638 34.317Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308ARA TOPLAM121.988 75.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.988 75.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 120.384 118.127TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.384 118.127TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER242.372 193.930ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.874.897 24.678.489Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-62.973 -44.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.973 -44.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -62.973 -44.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 -2.000.000 0Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler15 -2.000.000 0Diğer Yedekler15 2.869.739 338.354Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 1.189.109 3.232.582Net Dönem Karı veya Zararı8.335.353 607.912TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.874.897 24.678.489TOPLAM KAYNAKLAR31.117.269 24.872.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -29.266 243.025 1.825.033 1.902.878 24.485.339 24.485.339Transferler15 95.329 1.807.549 -1.902.878 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -14.762 -14.762 -14.762Dönem Karı (Zararı)607.912 607.912 607.912Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -400.000 -400.000 -400.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489Transferler15 2.531.385 -1.923.473 -607.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -18.945 18.945 18.945Dönem Karı (Zararı)8.335.353 8.335.353 8.335.353Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-120.000 -120.000 -120.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 3.689.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.335.353 607.912DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.945 -14.762Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -18.945 -14.762Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.945 -14.762TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.316.408 593.150Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.316.408 593.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818915BIST