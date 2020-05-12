***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 13.093.382 525.306.264Satışların Maliyeti17 -13.773.281 -523.309.785TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-679.899 1.996.479BRÜT KAR (ZARAR)-679.899 1.996.479Genel Yönetim Giderleri18 -396.646 -450.981Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 4.477 4.514Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 0 -4.608ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.072.068 1.545.404TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 237 4.749FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.071.831 1.550.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.071.831 1.550.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.071.831 1.550.153DÖNEM KARI (ZARARI)-1.071.831 1.550.153Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.071.831 1.550.153Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/kayıp 0,05360000 0,07750000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-497.543 9.891.105Dönem Karı (Zararı)-1.071.831 1.550.153Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.582 -18.181Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 4.014 12.926Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.828 238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 26.828 238Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.260 -31.345Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.260 -31.345İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler548.706 8.359.133Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-710.568 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -710.568 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 562.909 8.367.250Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.807 -1.100İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -10.807 -1.100Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -19.139 -13.294Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.099 1.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.099 1.380Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 12.999 6.707Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler714.411 -1.810İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 714.411 -1.810Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-497.543 9.891.105YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.247 -3.340Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11- 12 -1.247 -3.340FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.008.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.008.000 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.506.790 9.887.765NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.506.790 9.887.765DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.617.403 6.624.625DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.110.613 16.512.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 20.110.613 21.617.403Finansal Yatırımlar8.916.276 9.473.925Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.916.276 9.473.925Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 8.916.276 9.473.925Ticari Alacaklar8 710.568 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar710.568 0Diğer Alacaklar9 19.908 9.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.908 9.101Peşin Ödenmiş Giderler10 22.554 3.415İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.415ARA TOPLAM29.779.919 31.103.844TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.779.919 31.103.844DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 10.393 13.071Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 265 354TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.658 13.425TOPLAM VARLIKLAR29.790.577 31.117.269KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 26.652 27.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 26.652 27.751Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.054 10.934Diğer Borçlar9 726.768 12.357İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 726.768 12.357Kısa Vadeli Karşılıklar14 83.825 70.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 45.517 32.638Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM848.299 121.988TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER848.299 121.988UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 154.157 120.384TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.157 120.384TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.002.456 242.372ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.788.121 30.874.897Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -3.008.000 -2.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-69.918 -62.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-69.918 -62.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -69.918 -62.973Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 3.377.739 2.869.739Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler15 3.377.739 2.869.739Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 9.016.462 1.189.109Net Dönem Karı veya Zararı-1.071.831 8.335.353TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.788.121 30.874.897TOPLAM KAYNAKLAR29.790.577 31.117.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489Transferler15 0 607.912 -607.912 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -15.020 -15.020 -15.020Dönem Karı (Zararı)1.550.153 1.550.153 1.550.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -59.048 338.354 3.840.494 1.550.153 26.213.622 26.213.622Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 26.213.622 26.213.622Transferler15 508.000 7.827.353 -8.335.353 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -6.945 -6.945 -6.945Dönem Karı (Zararı)-1.071.831 -1.071.831 -1.071.831Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 -1.008.000 -1.008.000 -1.008.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -3.008.000 543.669 -69.918 3.377.739 9.016.462 -1.071.831 28.788.121 28.788.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.071.831 1.550.153DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.945 -15.020Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -6.945 -15.020Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.945 -15.020TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.078.776 1.535.133Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.078.776 1.535.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844578BIST