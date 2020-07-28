***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 37.102.682 1.645.680.195 24.009.300 1.120.373.931Satışların Maliyeti17 -32.887.962 -1.639.615.450 -19.114.681 -1.116.305.665TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.214.720 6.064.745 4.894.619 4.068.266BRÜT KAR (ZARAR)4.214.720 6.064.745 4.894.619 4.068.266Genel Yönetim Giderleri18 -728.631 -755.652 -331.985 -304.671Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 10.063 9.064 5.586 4.550Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 0 -4.608 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.496.152 5.313.549 4.568.220 3.768.145TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 204 4.530 -33 -219FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926DÖNEM KARI (ZARARI)3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)/ 21 0,17480000 0,26590000 0,22840000 0,18840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.427.461 11.317.654Dönem Karı (Zararı)3.496.356 5.318.079Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-26.747 29.082Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11- 12- 18 6.261 25.920Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.023 -12.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 10.023 -12.654Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-43.031 15.816Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -43.031 15.816İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.042.148 5.970.493Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.556.063 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.556.063 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)9 505.444 5.977.041Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.060 -351İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -25.060 -351Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -12.070 -9.866Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.541 1.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.541 1.664Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 14.694 3.922Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.366 -1.917İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 29.366 -1.917Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.427.461 11.317.654YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.247 -3.339Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -1.247 -3.339FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-846.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları754.000 0Ödenen Temettüler-1.600.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)580.214 11.314.315NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 580.214 11.314.315DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.617.403 6.624.625DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.197.617 17.938.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 22.214.067 21.617.403Finansal Yatırımlar8.995.062 9.473.925Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.995.062 9.473.925Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 8.995.062 9.473.925Ticari Alacaklar8 2.556.063 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.556.063Diğer Alacaklar9 34.161 9.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 34.161 9.101Peşin Ödenmiş Giderler10 15.485 3.415İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.485 3.415ARA TOPLAM33.814.838 31.103.844TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.814.838 31.103.844DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 8.234 13.071Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 177 354TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.411 13.425TOPLAM VARLIKLAR33.823.249 31.117.269KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 29.292 27.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 29.292 27.751Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.335 10.934Diğer Borçlar9 41.723 12.357İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 41.723 12.357Kısa Vadeli Karşılıklar14 85.239 70.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 46.931 32.638Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM167.589 121.988TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.589 121.988UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 135.839 120.384TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.839 120.384TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER303.428 242.372ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.519.821 30.874.897Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -1.246.000 -2.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-68.405 -62.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-68.405 -62.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -68.405 -62.973Diğer Yedekler15 2.032.402 2.869.739Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 8.761.799 1.189.109Net Dönem Karı veya Zararı3.496.356 8.335.353TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.519.821 30.874.897TOPLAM KAYNAKLAR33.823.249 31.117.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489Transferler15 607.912 -607.912 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -8.828 -8.828 -8.828Dönem Karı (Zararı)5.318.079 5.318.079 5.318.079Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -52.856 338.354 3.840.494 5.318.079 29.987.740 29.987.740Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897Transferler15 -837.337 9.172.690 -8.335.353 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -5.432 -5.432 -5.432Dönem Karı (Zararı)3.496.356 3.496.356 3.496.356Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 754.000 754.000 754.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -1.246.000 543.669 -68.405 2.032.402 8.761.799 3.496.356 33.519.821 33.519.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.432 -8.828 1.513 6.192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -5.432 -8.828 1.513 6.192Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.432 -8.828 1.513 6.192TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.490.924 5.309.251 4.569.700 3.774.118Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.490.924 5.309.251 4.569.700 3.774.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862769BIST