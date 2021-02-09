***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 107.787.018 127.260.065Satışların Maliyeti17 -99.990.176 -117.485.485TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.796.842 9.774.580BRÜT KAR (ZARAR)7.796.842 9.774.580Genel Yönetim Giderleri18 -1.546.375 -1.448.361Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 21.157 47.409Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 0 -42.916ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.271.624 8.330.712TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 -1.918 4.641FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.269.706 8.335.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.269.706 8.335.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.269.706 8.335.353DÖNEM KARI (ZARARI)6.269.706 8.335.353Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.269.706 ç (Zarar)/ 21 0,31350000 0,41680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.356.269 17.224.812Dönem Karı (Zararı)6.269.706 8.335.353Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.039 189.173Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 10.643 -32.836Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.668 21.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 28.668 -16.688Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler38.308Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.272 200.389Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.272 200.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.062.524 8.700.286Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 1.093.032 8.702.542Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.196 -7.906İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -46.196 -7.906Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.397 -2.227Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.743 7.084İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.743 7.084Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 15.596 -1.422Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.254 2.215İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.254 2.215Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.356.269 17.224.812YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.156 107.198Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 110.538Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri110.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -8.156 -3.340FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI400.000 -2.120.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -2.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000.000Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000.000Ödenen Temettüler-1.600.000 -120.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.748.113 15.212.010NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 7.748.113 15.212.010DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.617.403 6.393.747DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.365.516 21.605.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 29.380.788 21.617.403Finansal Yatırımlar8.380.893 9.473.925Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.380.893 9.473.925Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 8.380.893 9.473.925Ticari Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 55.297 9.101İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 53.252 6.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.045 2.958Peşin Ödenmiş Giderler10 5.812 3.415İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.812 3.415ARA TOPLAM37.822.790 31.103.844TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.822.790 31.103.844DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 10.938 13.071Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 354TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.938 13.425TOPLAM VARLIKLAR37.833.728 31.117.269KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 31.494 27.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 31.494 27.751Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 12.158 10.934Diğer Borçlar9 11.103 12.357İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 11.103 12.357Kısa Vadeli Karşılıklar14 85.318 70.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 47.010 32.638Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM140.073 121.988TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.073 121.988UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 161.476 120.384TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.476 120.384TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER301.549 242.372ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.532.179 30.874.897Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 0 -2.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-75.397 -62.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-75.397 -62.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -75.397 -62.973Diğer Yedekler15 786.402 2.869.739Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 10.007.799 1.189.109Net Dönem Karı veya Zararı6.269.706 8.335.353TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.532.179 30.874.897TOPLAM KAYNAKLAR37.833.728 31.117.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489Transferler15 2.531.385 -1.923.473 -607.912 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -18.945 -18.945 -18.945Dönem Karı (Zararı)6.190.788 6.190.788 6.190.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-120.000 -120.000 -120.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897Transferler15 -2.083.337 10.418.690 -8.335.353 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -12.424 -12.424 -12.424Dönem Karı (Zararı)6.269.706 6.269.706 6.269.706Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.269.706 8.335.353DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.424 -18.945Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -12.424 -18.945Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.424 -18.945TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.257.282 8.316.408Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.257.282 8.316.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908731BIST