***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2021 18:12
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 104.812.216 37.102.682 72.225.230 24.009.300
Satışların Maliyeti
17 -101.458.006 -32.887.962 -70.367.219 -19.114.681
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.354.210 4.214.720 1.858.011 4.894.619
BRÜT KAR (ZARAR)
3.354.210 4.214.720 1.858.011 4.894.619
Genel Yönetim Giderleri
18 -902.422 -728.631 -443.373 -331.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 11.864 10.063 5.734 5.586
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.463.652 3.496.152 1.420.372 4.568.220
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.399 204 -68 -33
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
/ 21 0,12330000 0,17480000 0,07100000 0,22840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.267.550 1.427.461
Dönem Karı (Zararı)
2.465.051 3.496.356
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.465.051 3.496.356
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.647 -26.747
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 3.144 6.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.848 10.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 21.848 10.023
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.639 -43.031
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.639 -43.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.807.146 -2.042.148
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 7.702.771 505.444
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.556.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.556.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.546 -25.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.546 -25.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -11.687 -12.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.069 1.541
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.069 1.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 34.172 14.694
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.367 29.366
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 83.367 29.366
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.267.550 1.427.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.299 -1.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -10.299 -1.247
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -846.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
754.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
754.000
Ödenen Temettüler
-1.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.257.251 580.214
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 10.257.251 580.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.380.788 21.617.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.638.039 22.197.617
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 39.667.678 29.380.788
Finansal Yatırımlar
678.122 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
678.122 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 678.122 8.380.893
Diğer Alacaklar
9 58.843 55.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
56.509 53.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.334 2.045
Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.499 5.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.499 5.812
ARA TOPLAM
40.422.142 37.822.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.422.142 37.822.790
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 18.093 10.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.093 10.938
TOPLAM VARLIKLAR
40.440.235 37.833.728
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
8 33.563 31.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 33.563 31.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 14.124 12.158
Diğer Borçlar
9 94.470 11.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 94.470 11.103
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 117.524 85.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 79.216 47.010
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
259.681 140.073
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.681 140.073
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 192.799 161.476
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.799 161.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
452.480 301.549
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.987.755 37.532.179
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-84.871 -75.397
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84.871 -75.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -84.871 -75.397
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 786.402 786.402
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 16.277.504 10.007.799
Net Dönem Karı veya Zararı
2.465.051 6.269.706
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.987.755 37.532.179
TOPLAM KAYNAKLAR
40.440.235 37.833.728
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897
Transferler
15 -837.337 9.172.690 -8.335.353 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -5.432 -5.432 -5.432
Dönem Karı (Zararı)
3.496.356 3.496.356 3.496.356
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
754.000 754.000 754.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -1.246.000 543.669 -68.405 2.032.402 10.361.799 1.896.356 33.519.821 33.519.821
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179
Transferler
15 6.269.705 -6.269.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -9.474 -9.474 -9.474
Dönem Karı (Zararı)
2.465.051 2.465.051 2.465.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 543.669 -84.871 786.402 16.277.504 2.465.051 39.987.755 39.987.755
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.474 -5.432 1.572 1.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -9.474 -5.432 1.572 1.513
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.474 -5.432 1.572 1.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.455.577 3.490.924 1.421.876 4.569.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.455.577 3.490.924 1.421.876 4.569.700
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