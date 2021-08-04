***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 104.812.216 37.102.682 72.225.230 24.009.300Satışların Maliyeti17 -101.458.006 -32.887.962 -70.367.219 -19.114.681TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.354.210 4.214.720 1.858.011 4.894.619BRÜT KAR (ZARAR)3.354.210 4.214.720 1.858.011 4.894.619Genel Yönetim Giderleri18 -902.422 -728.631 -443.373 -331.985Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 11.864 10.063 5.734 5.586ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.463.652 3.496.152 1.420.372 4.568.220TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.399 204 -68 -33FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187DÖNEM KARI (ZARARI)2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)/ 21 0,12330000 0,17480000 0,07100000 0,22840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.267.550 1.427.461Dönem Karı (Zararı)2.465.051 3.496.356Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.465.051 3.496.356Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.647 -26.747Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 3.144 6.261Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.848 10.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 21.848 10.023Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-29.639 -43.031Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -29.639 -43.031İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.807.146 -2.042.148Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 7.702.771 505.444Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.556.063İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.556.063Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.546 -25.060İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.546 -25.060Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -11.687 -12.070Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.069 1.541İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.069 1.541Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 34.172 14.694Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.367 29.366İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 83.367 29.366Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.267.550 1.427.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.299 -1.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -10.299 -1.247FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -846.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları754.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları754.000Ödenen Temettüler-1.600.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.257.251 580.214NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 10.257.251 580.214DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.380.788 21.617.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.638.039 22.197.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 39.667.678 29.380.788Finansal Yatırımlar678.122 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar678.122 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 678.122 8.380.893Diğer Alacaklar9 58.843 55.297İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar56.509 53.252İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.334 2.045Peşin Ödenmiş Giderler10 17.499 5.812İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.499 5.812ARA TOPLAM40.422.142 37.822.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.422.142 37.822.790DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 18.093 10.938TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.093 10.938TOPLAM VARLIKLAR40.440.235 37.833.728KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 33.563 31.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 33.563 31.494Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 14.124 12.158Diğer Borçlar9 94.470 11.103İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 94.470 11.103Kısa Vadeli Karşılıklar14 117.524 85.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 79.216 47.010Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM259.681 140.073TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER259.681 140.073UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 192.799 161.476TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER192.799 161.476TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER452.480 301.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.987.755 37.532.179Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-84.871 -75.397Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-84.871 -75.397Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -84.871 -75.397Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 786.402 786.402Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 16.277.504 10.007.799Net Dönem Karı veya Zararı2.465.051 6.269.706TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.987.755 37.532.179TOPLAM KAYNAKLAR40.440.235 37.833.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897Transferler15 -837.337 9.172.690 -8.335.353 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -5.432 -5.432 -5.432Dönem Karı (Zararı)3.496.356 3.496.356 3.496.356Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.600.000 -1.600.000 -1.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)754.000 754.000 754.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -1.246.000 543.669 -68.405 2.032.402 10.361.799 1.896.356 33.519.821 33.519.821Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179Transferler15 6.269.705 -6.269.706 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -9.474 -9.474 -9.474Dönem Karı (Zararı)2.465.051 2.465.051 2.465.051Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 543.669 -84.871 786.402 16.277.504 2.465.051 39.987.755 39.987.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.465.051 3.496.356 1.420.304 4.568.187DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.474 -5.432 1.572 1.513Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -9.474 -5.432 1.572 1.513Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.474 -5.432 1.572 1.513TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.455.577 3.490.924 1.421.876 4.569.700Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.455.577 3.490.924 1.421.876 4.569.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954765BIST