***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
15.10.2021 18:23
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 135.980.258 69.990.479 31.168.043 32.887.797
Satışların Maliyeti
17 -132.505.897 -63.522.647 -31.047.891 -30.634.685
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.474.361 6.467.832 120.152 2.253.112
BRÜT KAR (ZARAR)
3.474.361 6.467.832 120.152 2.253.112
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.360.451 -1.089.361 -458.029 -360.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.974 15.451 8.110 5.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.133.884 5.393.922 -329.767 1.897.770
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.526 -1.464 127 -1.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- 21 0,10680000 0,26960000 -0,01650000 0,09480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.448.766 2.790.141
Dönem Karı (Zararı)
2.135.410 5.392.458
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.135.410 5.392.458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.986 -62.930
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 5.372 8.509
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.016 13.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 30.016 13.873
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.374 -85.312
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -40.374 -85.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.318.342 -2.539.387
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 6.251.986 -2.509.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.911 -38.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 32.911 -38.595
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.351 -6.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.363 2.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.363 2.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 34.289 12.760
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.144 -369
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.144 -369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.448.766 2.790.141
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.089 -1.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -20.089 -1.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.200.000 400.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.000.000
Ödenen Temettüler
-1.200.000 -1.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.228.677 3.188.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 7.228.677 3.188.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.380.788 21.617.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.609.465 24.806.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 36.649.839 29.380.788
Finansal Yatırımlar
2.128.907 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.128.907 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 2.128.907 8.380.893
Diğer Alacaklar
9 22.386 55.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.638 2.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.748 53.252
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.163 5.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.163 5.812
ARA TOPLAM
38.810.295 37.822.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.810.295 37.822.790
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 25.655 10.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.655 10.938
TOPLAM VARLIKLAR
38.835.950 37.833.728
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
8 32.857 31.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 32.857 31.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 14.553 12.158
Diğer Borçlar
9 12.247 11.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.247 11.103
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 117.212 85.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 78.904 47.010
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
176.869 140.073
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.869 140.073
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 217.359 161.476
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.359 161.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
394.228 301.549
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.441.722 37.532.179
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.264 -75.397
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.264 -75.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -101.264 -75.397
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.098.422 786.402
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 14.765.485 10.007.799
Net Dönem Karı veya Zararı
2.135.410 6.269.706
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.441.722 37.532.179
TOPLAM KAYNAKLAR
38.835.950 37.833.728
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897
Transferler
15 -2.083.337 10.418.690 -8.335.353 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -12.678 -12.678 -12.678
Dönem Karı (Zararı)
15 5.392.458 5.392.458 5.392.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -75.651 786.402 11.607.799 3.792.458 36.654.677 36.654.677
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179
Transferler
15 312.020 5.957.686 -6.269.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -25.867 -25.867 -25.867
Dönem Karı (Zararı)
2.135.410 2.135.410 2.135.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 543.669 -101.264 1.098.422 14.765.485 2.135.410 38.441.722 38.441.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.867 -12.678 -16.393 -7.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -25.867 -12.678 -16.393 -7.246
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.867 -12.678 -16.393 -7.246
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.109.543 5.379.780 -346.033 1.888.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.109.543 5.379.780 -346.033 1.888.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971086
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