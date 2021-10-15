***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 135.980.258 69.990.479 31.168.043 32.887.797Satışların Maliyeti17 -132.505.897 -63.522.647 -31.047.891 -30.634.685TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.474.361 6.467.832 120.152 2.253.112BRÜT KAR (ZARAR)3.474.361 6.467.832 120.152 2.253.112Genel Yönetim Giderleri18 -1.360.451 -1.089.361 -458.029 -360.730Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 19.974 15.451 8.110 5.388ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.133.884 5.393.922 -329.767 1.897.770TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.526 -1.464 127 -1.668FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102DÖNEM KARI (ZARARI)2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 21 0,10680000 0,26960000 -0,01650000 0,09480000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.448.766 2.790.141Dönem Karı (Zararı)2.135.410 5.392.458Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.135.410 5.392.458Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.986 -62.930Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 5.372 8.509Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.016 13.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 30.016 13.873Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-40.374 -85.312Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -40.374 -85.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.318.342 -2.539.387Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 6.251.986 -2.509.109Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.911 -38.595İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 32.911 -38.595Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -3.351 -6.181Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.363 2.107İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.363 2.107Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 34.289 12.760Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.144 -369İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.144 -369Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.448.766 2.790.141YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.089 -1.246Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -20.089 -1.246FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.200.000 400.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları2.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları2.000.000Ödenen Temettüler-1.200.000 -1.600.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.228.677 3.188.895NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 7.228.677 3.188.895DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.380.788 21.617.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.609.465 24.806.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 36.649.839 29.380.788Finansal Yatırımlar2.128.907 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.128.907 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 2.128.907 8.380.893Diğer Alacaklar9 22.386 55.297İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.638 2.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.748 53.252Peşin Ödenmiş Giderler10 9.163 5.812İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.163 5.812ARA TOPLAM38.810.295 37.822.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.810.295 37.822.790DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 25.655 10.938TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.655 10.938TOPLAM VARLIKLAR38.835.950 37.833.728KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 32.857 31.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 32.857 31.494Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 14.553 12.158Diğer Borçlar9 12.247 11.103İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 12.247 11.103Kısa Vadeli Karşılıklar14 117.212 85.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 78.904 47.010Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM176.869 140.073TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.869 140.073UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 217.359 161.476TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER217.359 161.476TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER394.228 301.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.441.722 37.532.179Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-101.264 -75.397Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.264 -75.397Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -101.264 -75.397Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.098.422 786.402Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 14.765.485 10.007.799Net Dönem Karı veya Zararı2.135.410 6.269.706TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.441.722 37.532.179TOPLAM KAYNAKLAR38.835.950 37.833.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897Transferler15 -2.083.337 10.418.690 -8.335.353 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -12.678 -12.678 -12.678Dönem Karı (Zararı)15 5.392.458 5.392.458 5.392.458Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.600.000 -1.600.000 -1.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -75.651 786.402 11.607.799 3.792.458 36.654.677 36.654.677Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179Transferler15 312.020 5.957.686 -6.269.706 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -25.867 -25.867 -25.867Dönem Karı (Zararı)2.135.410 2.135.410 2.135.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 543.669 -101.264 1.098.422 14.765.485 2.135.410 38.441.722 38.441.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.135.410 5.392.458 -329.640 1.896.102DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-25.867 -12.678 -16.393 -7.246Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -25.867 -12.678 -16.393 -7.246Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.867 -12.678 -16.393 -7.246TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.109.543 5.379.780 -346.033 1.888.856Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.109.543 5.379.780 -346.033 1.888.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971086BIST