***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.02.2022 18:45
3.174.265 6.269.706
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.174.265 6.269.706
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.174.265 6.269.706
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- 0,15870000 0,31350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.350.123 7.356.269
Dönem Karı (Zararı)
3.174.265 6.269.706
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.453 24.039
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 8.326 10.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.352 28.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 49.352 28.668
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.225 -15.272
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -23.225 -15.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.141.405 1.062.524
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 1.203.075 1.093.032
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.430 -46.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 38.430 -46.196
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -115.017 -2.397
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.045 3.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 10.045 3.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -27.933 15.596
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.805 -1.254
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 32.805 -1.254
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.350.123 7.356.269
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.712 -8.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -31.712 -8.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.200.000 400.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 2.000.000
Ödenen Temettüler
-1.200.000 -1.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.118.411 7.748.113
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 3.118.411 7.748.113
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.380.788 21.617.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.499.199 29.365.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 32.522.425 29.380.788
Finansal Yatırımlar
7.177.818 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.177.818 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 7.177.818 8.380.893
Diğer Alacaklar
9 16.866 55.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.228 53.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.638 2.045
Peşin Ödenmiş Giderler
10 120.829 5.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
120.829 5.812
ARA TOPLAM
39.837.938 37.822.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.837.938 37.822.790
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 34.324 10.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.324 10.938
TOPLAM VARLIKLAR
39.872.262 37.833.728
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
8 41.539 31.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 41.539 31.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 15.153 12.158
Diğer Borçlar
9 43.908 11.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 43.908 11.103
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 54.390 85.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.082 47.010
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
154.990 140.073
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.990 140.073
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 237.015 161.476
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
237.015 161.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
392.005 301.549
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.480.257 37.532.179
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.584 -75.397
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.584 -75.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -101.584 -75.397
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.098.422 786.402
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 14.765.485 10.007.799
Net Dönem Karı veya Zararı
3.174.265 6.269.706
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.480.257 37.532.179
TOPLAM KAYNAKLAR
39.872.262 37.833.728
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897
Transferler
15 -2.083.337 10.418.690 -8.335.353 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -12.424 -12.424 -12.424
Dönem Karı (Zararı)
15 5.392.458 5.392.458 5.392.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179
Transferler
15 312.020 5.957.686 -6.269.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -26.187 -26.187 -26.187
Dönem Karı (Zararı)
3.174.265 3.174.265 3.174.265
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 543.669 -101.584 1.098.422 14.765.485 3.174.265 39.480.257 39.480.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.174.265 6.269.706
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.187 -12.424
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -26.187 -12.424
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.187 -12.424
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.148.078 6.257.282
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.148.078 6.257.282
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000733
BIST