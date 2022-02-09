***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









3.174.265 6.269.706DÖNEM KARI (ZARARI)3.174.265 6.269.706Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.174.265 6.269.706Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 0,15870000 0,31350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.350.123 7.356.269Dönem Karı (Zararı)3.174.265 6.269.706Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.453 24.039Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 8.326 10.643Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.352 28.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 49.352 28.668Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.225 -15.272Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -23.225 -15.272İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.141.405 1.062.524Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 1.203.075 1.093.032Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler38.430 -46.196İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 38.430 -46.196Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -115.017 -2.397Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.045 3.743İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 10.045 3.743Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -27.933 15.596Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.805 -1.254İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 32.805 -1.254Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.350.123 7.356.269YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.712 -8.156Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -31.712 -8.156FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.200.000 400.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 2.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 2.000.000Ödenen Temettüler-1.200.000 -1.600.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.118.411 7.748.113NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 3.118.411 7.748.113DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.380.788 21.617.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.499.199 29.365.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 32.522.425 29.380.788Finansal Yatırımlar7.177.818 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.177.818 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 7.177.818 8.380.893Diğer Alacaklar9 16.866 55.297İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.228 53.252İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 13.638 2.045Peşin Ödenmiş Giderler10 120.829 5.812İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler120.829 5.812ARA TOPLAM39.837.938 37.822.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.837.938 37.822.790DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 34.324 10.938TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.324 10.938TOPLAM VARLIKLAR39.872.262 37.833.728KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 41.539 31.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 41.539 31.494Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 15.153 12.158Diğer Borçlar9 43.908 11.103İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 43.908 11.103Kısa Vadeli Karşılıklar14 54.390 85.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 16.082 47.010Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM154.990 140.073TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.990 140.073UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 237.015 161.476TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER237.015 161.476TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER392.005 301.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.480.257 37.532.179Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-101.584 -75.397Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.584 -75.397Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -101.584 -75.397Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.098.422 786.402Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 14.765.485 10.007.799Net Dönem Karı veya Zararı3.174.265 6.269.706TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.480.257 37.532.179TOPLAM KAYNAKLAR39.872.262 37.833.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897Transferler15 -2.083.337 10.418.690 -8.335.353 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -12.424 -12.424 -12.424Dönem Karı (Zararı)15 5.392.458 5.392.458 5.392.458Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.600.000 -1.600.000 -1.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179Transferler15 312.020 5.957.686 -6.269.706 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -26.187 -26.187 -26.187Dönem Karı (Zararı)3.174.265 3.174.265 3.174.265Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 543.669 -101.584 1.098.422 14.765.485 3.174.265 39.480.257 39.480.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.174.265 6.269.706DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26.187 -12.424Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -26.187 -12.424Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.187 -12.424TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.148.078 6.257.282Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.148.078 6.257.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000733BIST