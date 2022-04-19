***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 9.733.180 32.586.987Satışların Maliyeti17 -6.620.466 -31.090.788TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.112.714 1.496.199BRÜT KAR (ZARAR)3.112.714 1.496.199Genel Yönetim Giderleri18 -611.317 -459.049Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 8.687 6.130ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.510.084 1.043.280TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.756 1.467FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.511.840 1.044.747SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.511.840 1.044.747SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.511.840 1.044.747DÖNEM KARI (ZARARI)2.511.840 1.044.747Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.511.840 1.044.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 0,12560000 0,05220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.198.640 6.454.609Dönem Karı (Zararı)2.511.840 1.044.747Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-168.883 -5.857Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 2.954 1.529Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-33.867 11.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 4.441 11.670Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -38.308Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-137.970 -19.056Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -137.970 -19.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.855.683 5.415.719Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 3.969.094 5.414.152Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.054.577 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.054.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.789 -8.878İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 3.789 -8.878Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -32.132 -20.084Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.407 880İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -6.407 880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 11.527 31.476Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.611 -1.827İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -35.611 -1.827Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.198.640 6.454.609YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -10.299Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -10.299FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.198.640 6.444.310NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 5.198.640 6.444.310DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.522.425 29.380.788DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNakit ve Nakit Benzerleri3.208.724 7.177.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 3.208.724 7.177.818Ticari Alacaklar1.054.577İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.054.577Diğer Alacaklar9 13.077 16.866İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.077 3.228İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.000 13.638Peşin Ödenmiş Giderler10 152.961 120.829İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler152.961 120.829ARA TOPLAM42.288.374 39.837.938TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.288.374 39.837.938DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 31.370 34.324TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.370 34.324TOPLAM VARLIKLAR42.319.744 39.872.262KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 35.132 41.539İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 35.132 41.539Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 19.306 15.153Diğer Borçlar9 8.297 43.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.297 43.908Kısa Vadeli Karşılıklar14 23.456 54.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 23.456 16.082Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308ARA TOPLAM86.191 154.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.191 154.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 307.898 237.015TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER307.898 237.015TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER394.089 392.005ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.925.655 39.480.257Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-168.026 -101.584Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-168.026 -101.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -168.026 -101.584Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.098.422 1.098.422Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 17.939.750 14.765.485Net Dönem Karı veya Zararı2.511.840 3.174.265TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.925.655 39.480.257TOPLAM KAYNAKLAR42.319.744 39.872.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179Transferler15 6.269.706 -6.269.706 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -11.046 -11.046 -11.046Dönem Karı (Zararı)15 1.044.747 1.044.747 1.044.747Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -86.443 786.402 16.277.505 1.044.747 38.565.880 38.565.880Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -101.584 1.098.422 14.765.485 3.174.265 39.480.257 39.480.257Transferler15 3.174.265 -3.174.265 2.511.840 -168.026 1.098.422 17.939.750 2.511.840 41.925.655 41.925.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.511.840 1.044.747DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-66.442 -11.046Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -66.442 -11.046Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-66.442 -11.046TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.445.398 1.033.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.445.398 1.033.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022143BIST