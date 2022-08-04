***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 11.383.676 104.812.216 1.650.495 72.225.230Satışların Maliyeti17 -6.798.248 -101.458.006 -177.782 -70.367.219TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.585.428 3.354.210 1.472.713 1.858.011BRÜT KAR (ZARAR)4.585.428 3.354.210 1.472.713 1.858.011Genel Yönetim Giderleri18 -1.368.844 -902.422 -757.527 -443.373Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 16.827 11.864 8.140 5.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.233.411 2.463.652 723.326 1.420.372TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.085 1.399 -671 -68FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304DÖNEM KARI (ZARARI)3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 0,16170000 0,12330000 0,03610000 0,07100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.140.880 10.267.550Dönem Karı (Zararı)3.234.496 2.465.051Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-204.414 -4.647Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 5.967 3.144Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-55.903 21.848Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -17.595 21.848Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -38.308Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-154.478 -29.639Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -154.478 -29.639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler110.798 7.807.146Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 90.675 7.702.771Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.826 -3.546İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -6.826 -3.546Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 38.429 -11.687Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.685 2.069İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -5.685 2.069Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 28.646 34.172Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.441 83.367İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -34.441 83.367Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.140.880 10.267.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.999 -10.299Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -14.999 -10.299FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.125.881 10.257.251NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 3.125.881 10.257.251DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.522.425 29.380.788DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.648.306 39.638.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 35.802.784 32.522.425Finansal Yatırımlar7.087.143 7.177.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.087.143 7.177.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 7.087.143 7.177.818Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar9 23.692 16.866İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 12.692 13.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.000 3.228Peşin Ödenmiş Giderler10 82.400 120.829İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler82.400 120.829ARA TOPLAM42.996.019 39.837.938TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.996.019 39.837.938DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 43.356 34.324TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.356 34.324TOPLAM VARLIKLAR43.039.375 39.872.262KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 35.854 41.539İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 35.854 41.539Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 18.787 15.153Diğer Borçlar9 9.467 43.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.467 43.908Kısa Vadeli Karşılıklar14 41.094 54.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 41.094 16.082Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308ARA TOPLAM105.202 154.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.202 154.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 291.609 237.015TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER291.609 237.015TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER396.811 392.005ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.642.564 39.480.257Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-173.773 -101.584Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-173.773 -101.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -173.773 -101.584Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.098.422 1.098.422Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 17.939.750 14.765.485Net Dönem Karı veya Zararı3.234.496 3.174.265TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.642.564 39.480.257TOPLAM KAYNAKLAR43.039.375 39.872.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179Transferler15 6.269.706 -6.269.706 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -9.474 -9.474 -9.474Dönem Karı (Zararı)15 2.465.051 2.465.051 2.465.051Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -84.871 786.402 16.277.505 2.465.051 39.987.756 39.987.756Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -101.584 1.098.422 14.765.485 3.174.265 39.480.257 39.480.257Transferler15 3.174.265 -3.174.265 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -72.189 -72.189 -72.189Dönem Karı (Zararı)3.234.496 3.234.496 3.234.496Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -173.773 1.098.422 17.939.750 3.234.496 42.642.564 42.642.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-72.189 -9.474 -5.747 1.572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -72.189 -9.474 -5.747 1.572Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-72.189 -9.474 -5.747 1.572TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.162.307 2.455.577 716.908 1.421.876Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.162.307 2.455.577 716.908 1.421.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051977BIST