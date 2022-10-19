***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 14.387.124 135.980.258 3.003.450 31.168.043Satışların Maliyeti17 -7.850.484 -132.505.897 -1.052.237 -31.047.891TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.536.640 3.474.361 1.951.213 120.152BRÜT KAR (ZARAR)6.536.640 3.474.361 1.951.213 120.152Genel Yönetim Giderleri18 -2.338.217 -1.360.451 -969.373 -458.029Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 27.873 19.974 11.045 8.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.226.296 2.133.884 992.885 -329.767TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 5.108 1.526 4.022 127FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640DÖNEM KARI (ZARARI)4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 21 0,21000000 0,11000000 0,05000000 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.629.312 8.448.766Dönem Karı (Zararı)4.231.404 2.135.410Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.884 -4.986Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 12.530 5.372Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.696 30.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 40.004 30.016Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -38.308Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.342 -40.374Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.342 -40.374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-608.976 6.318.342Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -736.075 6.251.986Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.465 1.144İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -13.465 1.144Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 78.989 -3.351Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.392 1.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -5.392 1.363Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 63.718 34.289Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.249 32.911İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.249 32.911Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.629.312 8.448.766YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-85.199 -20.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -85.199 -20.089FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-610.000 -1.200.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler-610.000 -1.200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.934.113 7.228.677NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 2.934.113 7.228.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.522.425 29.380.788DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.456.538 36.609.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 35.463.880 32.522.425Finansal Yatırımlar7.913.893 7.177.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.913.893 7.177.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 7.913.893 7.177.818Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar9 13.617 16.866İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.617 3.228İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.000 13.638Peşin Ödenmiş Giderler10 41.840 120.829İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler41.840 120.829ARA TOPLAM43.433.230 39.837.938TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.433.230 39.837.938DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 106.993 34.324TOPLAM DURAN VARLIKLAR106.993 34.324TOPLAM VARLIKLAR43.540.223 39.872.262KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 36.147 41.539İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 36.147 41.539Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 31.114 15.153Diğer Borçlar9 30.443 43.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 30.443 43.908Kısa Vadeli Karşılıklar14 63.839 54.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 63.839 16.082Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308ARA TOPLAM161.543 154.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.543 154.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 478.134 237.015TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER478.134 237.015TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER639.677 392.005ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.900.546 39.480.257Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-302.699 -101.584Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-302.699 -101.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -302.699 -101.584Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.254.128 1.098.422Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 17.174.044 14.765.485Net Dönem Karı veya Zararı4.231.404 3.174.265TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.900.546 39.480.257TOPLAM KAYNAKLAR43.540.223 39.872.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179 37.532.179Transferler15 312.020 5.957.686 -6.269.706 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -25.867 -25.867 -25.867Dönem Karı (Zararı)15 2.135.410 2.135.410 2.135.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -101.264 1.098.422 14.765.485 2.135.410 38.441.722 38.441.722 38.441.722Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -101.584 1.098.422 14.765.485 3.174.265 39.480.257 39.480.257 39.480.257Düzeltmelerden Sonraki Tutar20.000.000 543.669 -101.584 1.098.422 14.765.485 3.174.265 39.480.257 39.480.257Transferler15 155.706 3.018.559 -3.174.265 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -201.115 -201.115 -201.115Dönem Karı (Zararı)4.231.404 4.231.404 4.231.404Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-610.000 -610.000 -610.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -302.699 1.254.128 17.174.044 4.231.404 42.900.546 42.900.546 42.900.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-201.115 -25.867 -128.926 -16.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -201.115 -25.867 -128.926 -16.393Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-201.115 -25.867 -128.926 -16.393TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.030.289 2.109.543 867.981 -346.033Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.030.289 2.109.543 867.981 -346.033http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072963BIST