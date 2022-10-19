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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.10.2022 18:24
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 14.387.124 135.980.258 3.003.450 31.168.043
Satışların Maliyeti
17 -7.850.484 -132.505.897 -1.052.237 -31.047.891
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.536.640 3.474.361 1.951.213 120.152
BRÜT KAR (ZARAR)
6.536.640 3.474.361 1.951.213 120.152
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.338.217 -1.360.451 -969.373 -458.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 27.873 19.974 11.045 8.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.226.296 2.133.884 992.885 -329.767
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 5.108 1.526 4.022 127
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 21 0,21000000 0,11000000 0,05000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.629.312 8.448.766
Dönem Karı (Zararı)
4.231.404 2.135.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.884 -4.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 12.530 5.372
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.696 30.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 40.004 30.016
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -38.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.342 -40.374
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.342 -40.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-608.976 6.318.342
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -736.075 6.251.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.465 1.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -13.465 1.144
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 78.989 -3.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.392 1.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.392 1.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 63.718 34.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.249 32.911
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.249 32.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.629.312 8.448.766
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.199 -20.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -85.199 -20.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-610.000 -1.200.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-610.000 -1.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.934.113 7.228.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 2.934.113 7.228.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.522.425 29.380.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.456.538 36.609.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 35.463.880 32.522.425
Finansal Yatırımlar
7.913.893 7.177.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.913.893 7.177.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 7.913.893 7.177.818
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 13.617 16.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.617 3.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.000 13.638
Peşin Ödenmiş Giderler
10 41.840 120.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.840 120.829
ARA TOPLAM
43.433.230 39.837.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.433.230 39.837.938
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 106.993 34.324
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.993 34.324
TOPLAM VARLIKLAR
43.540.223 39.872.262
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 36.147 41.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 36.147 41.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 31.114 15.153
Diğer Borçlar
9 30.443 43.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 30.443 43.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 63.839 54.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 63.839 16.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308
ARA TOPLAM
161.543 154.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.543 154.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 478.134 237.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
478.134 237.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
639.677 392.005
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.900.546 39.480.257
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-302.699 -101.584
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-302.699 -101.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -302.699 -101.584
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.254.128 1.098.422
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 17.174.044 14.765.485
Net Dönem Karı veya Zararı
4.231.404 3.174.265
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.900.546 39.480.257
TOPLAM KAYNAKLAR
43.540.223 39.872.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179 37.532.179
Transferler
15 312.020 5.957.686 -6.269.706 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -25.867 -25.867 -25.867
Dönem Karı (Zararı)
15 2.135.410 2.135.410 2.135.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -101.264 1.098.422 14.765.485 2.135.410 38.441.722 38.441.722 38.441.722
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -101.584 1.098.422 14.765.485 3.174.265 39.480.257 39.480.257 39.480.257
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.000.000 543.669 -101.584 1.098.422 14.765.485 3.174.265 39.480.257 39.480.257
Transferler
15 155.706 3.018.559 -3.174.265 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -201.115 -201.115 -201.115
Dönem Karı (Zararı)
4.231.404 4.231.404 4.231.404
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-610.000 -610.000 -610.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -302.699 1.254.128 17.174.044 4.231.404 42.900.546 42.900.546 42.900.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.231.404 2.135.410 996.907 -329.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-201.115 -25.867 -128.926 -16.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -201.115 -25.867 -128.926 -16.393
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-201.115 -25.867 -128.926 -16.393
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.030.289 2.109.543 867.981 -346.033
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.030.289 2.109.543 867.981 -346.033



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Tam 6.653 6.742 29,00  
Yarım 3.241 3.296 14,00  
Çeyrek 1.624 1.649 7,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,80 0,32  
Gümüş Gr. 11,24 11,25 0,22  
B. Petrol 92,45 92,45 0,04  
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