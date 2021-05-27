***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.04.2021Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi.2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.4 - 2020 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.5 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması.7 - 2020 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması.8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması.9 - Yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn.Mıchael Burak ŞAHİN'in onaylanması hususunun görüşülmesi.10 - Yönetim kurulu tarafından 2021 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi.14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi.15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi.16 - Dilek, temenni ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 27.05.2021 tarihinde Saat:13:00' de yapacağını duyurduğu 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerekli asgari toplantı nisabının sağlanamamasından dolayı yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlama üzere genel kurul ikinci toplantıya ertelenmiştir. Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tehir Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938389BIST