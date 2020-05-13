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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

13.05.2020 19:06
GÜNCEL HABERLER



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş (ETYAT)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş (ETYAT)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2017
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 450.000 adet ETYAT hisse senedi 1,48-1,51 fiyat aralığından geri satılmıştır
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ETYAT 13/05/2020 73.009 % 0,36 1,48 % 13,13 57.020,03 Yoktur
ETYAT 13/05/2020 176.991 % 0,88 1,49 % 12,25 139.999,88 Yoktur.
ETYAT 13/05/2020 150.000 % 0,75 1,5 % 11,5 120.150 Yoktur.
ETYAT 13/05/2020 50.000 % 0,25 1,51 % 11,25 40.550 Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844805


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 1,87 1.384.875 % 10,00  
AYES 3,19 46.086 % 10,00  
IZTAR 8,36 1.100.117 % 10,00  
IDEAS 4,29 908.232 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 574.050 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5001 8,5427 % -0,61  
Frank 7,1517 7,1948 % -0,52  
Riyal 1,8520 1,8612 % -0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 6,74  
Altın Gr. 383 383 0,30  
Cumhuriyet 2.467 2.510 0,00  
Tam 2.539 2.576 0,00  
Yarım 1.239 1.259 0,00  
Çeyrek 620 630 0,00  
Gümüş.Ons 15,44 15,47 0,01  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 -0,00  
B. Petrol 29,50 29,50 -0,48  
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