***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
13.05.2020 19:06
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş (ETYAT)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş (ETYAT)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 450.000 adet ETYAT hisse senedi 1,48-1,51 fiyat aralığından geri satılmıştır
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ETYAT 13/05/2020 73.009 % 0,36 1,48 % 13,13 57.020,03 Yoktur
ETYAT 13/05/2020 176.991 % 0,88 1,49 % 12,25 139.999,88 Yoktur.
ETYAT 13/05/2020 150.000 % 0,75 1,5 % 11,5 120.150 Yoktur.
ETYAT 13/05/2020 50.000 % 0,25 1,51 % 11,25 40.550 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844805
BIST