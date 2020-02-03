***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıKLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,85 1,94 43,94 37,35 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 6,19 301.235,74 4,89 0,89EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 1.933.100 1,1 1,55 2.996.305 48,68 8,89HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,49 0,09SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 0,75 2,9 5,56 4,15 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTY00017 2.000.000 0,72 1,41 2.820.000 45,82 8,37EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. TREARDY00023 368 5,3 5,3 1.950,4 0,03 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 4.002.134,5 6.154.632,64 100 18,26B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 3,56 4 685.000 1 15/02/2019 14,01 1,04 712.571,49 12,66 2,11TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 2,93 4 566.000 1 21/06/2019 12,9 1,01 570.155,66 10,13 1,69TRSAYGZ81118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 3,61 4 350.000 1 07/08/2019 15,26 1,04 362.335,7 6,44 1,07TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 3,39 4 2.000.000 1 31/05/2019 13,47 1,03 2.067.106,3 36,73 6,13TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 17,13 1,05 210.836,93 3,75 0,63TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,74 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,44 1 1.705.078,2 30,3 5,06Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 5.501.000 5.628.084,28 100 16,7B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 03/02/2020 TRT020322T17 10,77 19.517.261,51 1,03 31/01/2020 11,37 18.894.500 1,03 19.517.261,51 89,01 57,9REPO 03/02/2020 TRT050624T19 10,72 1.501.321,64 1 31/01/2020 11,31 1.504.045 1 1.501.321,64 6,85 4,45REPO 03/02/2020 TRT240227T17 10,77 500.442,6 1,07 31/01/2020 11,37 469.365 1,07 500.442,6 2,28 1,48BPP 03/02/2020 BPP 10,8 407.361,28 407 31/01/2020 11,4 0 407,36 407.361,28 1,86 1,21GRUP TOPLAMI- 21.926.387,03 21.926.387,03 100 65,05ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 31.429.521,53 33.709.103,95 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ33.709.104,13 % 0 % 100,53B. HAZIR DEĞERLER5.714,15 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar5.714,15 816597BIST