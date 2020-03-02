***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıKLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,85 1,94 36,24 30,8 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 5,57 271.063,5 5,26 0,83EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 1.933.100 1,1 1,32 2.551.692 49,47 7,79HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,59 0,09SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 0,75 2,9 4,82 3,6 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTY00017 2.000.000 0,72 1,15 2.300.000 44,59 7,02EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 4.001.766,5 5.157.889,9 100 15,74B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 2,77 4 685.000 1 15/02/2019 10,4 1,02 695.298,87 12,49 2,12TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 2,93 4 566.000 1 21/06/2019 12,9 1,02 575.487,03 10,34 1,76TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 2,69 4 350.000 1 07/08/2019 11,84 1 350.067,96 6,29 1,07TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 3,39 4 2.000.000 1 31/05/2019 10,69 1,01 2.011.798,65 36,15 6,14TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 17,13 1,07 213.409,78 3,83 0,65TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,74 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,43 1,01 1.719.429,3 30,89 5,25Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 5.501.000 5.565.491,59 100 16,99B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 02/03/2020 TRT041126T11 10,77 4.503.983,42 1,01 28/02/2020 11,37 4.470.725 1,01 4.503.983,42 20,42 13,74REPO 02/03/2020 TRT041126T11 10,97 2.001.803,29 1,01 28/02/2020 11,59 1.987.020 1,01 2.001.803,29 9,08 6,11REPO 02/03/2020 TRT070727T13 10,77 15.513.720,68 1,42 28/02/2020 11,37 10.945.590 1,42 15.513.720,68 70,35 47,33BPP 03/02/2020 BPP 11,25 33.030,51 33 28/02/2020 11,9 0 33,03 33.030,51 0,15 0,1GRUP TOPLAMI- 22.052.537,9 22.052.537,9 100 67,28ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 31.555.304,4 32.775.919,39 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ32.775.919,57 % 0 % 100,54B. HAZIR DEĞERLER91.925,81 % 0 % 0,28a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar91.925,81 % 100 % 0,28c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)21.331,67 % 0 % 0,07a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar21.331,67 % 100 % 0,07Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)13.302,81 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-302.316,03 % 0 -% 0,93a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-883,41 % 0,29 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-301.432,62 % 99,71 -% 0,92NET VARLIK DEĞERİ32.600.163,83 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,63 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama28.02.2020 tarihli kağıt bazlı haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823189BIST