***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.03.2020 10:01
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 975 51,25 61,9 60.352,5 0,99 0,19
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 6.622 7,55 8,89 58.869,58 0,97 0,19
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA SODA SANAYİİ A.Ş. TRASODAS91E5 11.086 4,51 4,8 53.212,8 0,88 0,17
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 17.123 2,92 3,01 51.540,23 0,85 0,16
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,01
TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 1.700 67,31 76 129.200 2,13 0,41
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMR91G7 27.322 1,83 1,88 51.365,36 0,85 0,16
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 6.693 7,47 7,33 49.059,69 0,81 0,16
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TRATOASO91H3 2.972 16,9 16,5 49.038 0,81 0,16
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.175 42,52 48,7 57.222,5 0,94 0,18
ARCLK ARÇELİK A.Ş. TRAARCLK91H5 4.051 12,34 13,4 54.283,4 0,89 0,17
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. TREBIMM00018 953 52,45 50 47.650 0,79 0,15
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 6.329 7,9 8,86 56.074,94 0,92 0,18
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TREPEGS00016 2.100 23,78 34,54 72.534 1,2 0,23
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 3.740 13,4 12,52 46.824,8 0,77 0,15
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 8.051 6,21 6,56 52.814,56 0,87 0,17
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,85 1,94 26,09 22,18 0 0
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 9.765 5,13 5,53 54.000,45 0,89 0,17
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 17.183 6,91 7,88 135.402,04 2,23 0,43
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 10.638 4,7 4,69 49.892,22 0,82 0,16
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 27.472 1,81 1,88 51.647,36 0,85 0,16
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 10.351 4,83 4,9 50.719,9 0,84 0,16
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 11.210 4,47 4,49 50.332,9 0,83 0,16
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 3,94 191.739,71 3,16 0,61
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.183.100 1,06 0,87 1.899.297 31,29 6,03
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. 5.348.111,59 100 16,98
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30/03/2020 TRT050624T35 9,57 4.003.146,3 1,14 27/03/2020 10,04 3.504.465 1,14 4.003.146,3 19,93 12,71
REPO 30/03/2020 TRT110827T16 9,57 16.012.585,21 0,87 27/03/2020 10,04 18.308.050 0,87 16.012.585,21 79,73 50,83
BPP 30/03/2020 BPP 9,4 68.052,54 0 27/03/2020 9,85 49521 0 52,54 68.052,54 0,34 0,22
GRUP TOPLAMI
- 20.083.784,05 20.083.784,05 100 63,76
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 30.315.485,54 31.500.954,24 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.500.954,42 % 0 % 100,23
B. HAZIR DEĞERLER
105.922,74 % 0 % 0,34
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
105.922,74 % 100 % 0,34
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
41.497,73 % 0 % 0,13
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
41.497,73 % 100 % 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
13.302,81 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-234.429,15 % 0 -% 0,75
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-24.932,49 % 10,64 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-209.496,66 % 89,36 -% 0,67
NET VARLIK DEĞERİ
31.427.248,55 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5714 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
27.03.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833084
BIST