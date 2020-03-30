***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞIKOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 975 51,25 61,9 60.352,5 0,99 0,19KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 6.622 7,55 8,89 58.869,58 0,97 0,19İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriSODA SODA SANAYİİ A.Ş. TRASODAS91E5 11.086 4,51 4,8 53.212,8 0,88 0,17PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 17.123 2,92 3,01 51.540,23 0,85 0,16CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,01TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 1.700 67,31 76 129.200 2,13 0,41Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMR91G7 27.322 1,83 1,88 51.365,36 0,85 0,16EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 6.693 7,47 7,33 49.059,69 0,81 0,16Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TRATOASO91H3 2.972 16,9 16,5 49.038 0,81 0,16FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.175 42,52 48,7 57.222,5 0,94 0,18ARCLK ARÇELİK A.Ş. TRAARCLK91H5 4.051 12,34 13,4 54.283,4 0,89 0,17Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. TREBIMM00018 953 52,45 50 47.650 0,79 0,15Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 6.329 7,9 8,86 56.074,94 0,92 0,18PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TREPEGS00016 2.100 23,78 34,54 72.534 1,2 0,23HaberleşmeTCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 3.740 13,4 12,52 46.824,8 0,77 0,15TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 8.051 6,21 6,56 52.814,56 0,87 0,17DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıKLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,85 1,94 26,09 22,18 0 0AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 9.765 5,13 5,53 54.000,45 0,89 0,17GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 17.183 6,91 7,88 135.402,04 2,23 0,43ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 10.638 4,7 4,69 49.892,22 0,82 0,16YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 27.472 1,81 1,88 51.647,36 0,85 0,16HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 10.351 4,83 4,9 50.719,9 0,84 0,16VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 11.210 4,47 4,49 50.332,9 0,83 0,16Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 3,94 191.739,71 3,16 0,61EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.183.100 1,06 0,87 1.899.297 31,29 6,03HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. 5.348.111,59 100 16,98B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 30/03/2020 TRT050624T35 9,57 4.003.146,3 1,14 27/03/2020 10,04 3.504.465 1,14 4.003.146,3 19,93 12,71REPO 30/03/2020 TRT110827T16 9,57 16.012.585,21 0,87 27/03/2020 10,04 18.308.050 0,87 16.012.585,21 79,73 50,83BPP 30/03/2020 BPP 9,4 68.052,54 0 27/03/2020 9,85 49521 0 52,54 68.052,54 0,34 0,22GRUP TOPLAMI- 20.083.784,05 20.083.784,05 100 63,76ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 30.315.485,54 31.500.954,24 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.500.954,42 % 0 % 100,23B. HAZIR DEĞERLER105.922,74 % 0 % 0,34a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar105.922,74 % 100 % 0,34c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)41.497,73 % 0 % 0,13a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar41.497,73 % 100 % 0,13Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)13.302,81 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-234.429,15 % 0 -% 0,75a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-24.932,49 % 10,64 -% 0,08c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-209.496,66 % 89,36 -% 0,67NET VARLIK DEĞERİ31.427.248,55 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,5714 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.03.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833084BIST