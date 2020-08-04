***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









0,47 4.700 0,16 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriEUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 1.655.000 0,85 1,81 2.995.550 98,84 8,55HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 1 0,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.675.000 3.030.650 100 8,65B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 2,28 4 685.000 1 15/02/2019 6,73 1,03 707.971,01 9,73 2,02TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 2,12 4 566.000 1 21/06/2019 10,63 1 564.097,11 7,75 1,61TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 2,23 4 350.000 1 07/08/2019 9,41 1 357.255,27 4,91 1,02TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 2,09 4 2.000.000 1 31/05/2019 8,63 1,01 2.030.754,31 27,9 5,8TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,55 4 1.700.000 1 25/01/2019 10,43 1 1.697.787,27 23,33 4,85Finansman BonosuTRFYKBK12122 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 15/01/2021 TRFYKBK12122 9,25 2.000.000 0,95 10/07/2020 9,48 0,96 1.920.271,37 26,38 5,48ARA GRUP TOPLAMI- 7.301.000 7.278.136,34 100 20,78B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 04/08/2020 TRT170822T15 8,25 10.013.561,64 1,01 29/07/2020 8,59 9.899.325 1,01 10.013.561,64 40,52 28,59REPO 04/08/2020 TRT180123T10 8,25 500.678,08 0,99 29/07/2020 8,59 504.305 0,99 500.678,08 2,03 1,43REPO 04/08/2020 TRT220921T18 8,25 6.008.136,99 0,98 29/07/2020 8,59 6.062.215 0,99 6.008.136,99 24,31 17,16BPP 02/09/2020 BPP 8,35 1.148.268,21 1.134 09/07/2020 8,65 0 1.140,49 1.140.494,52 4,61 3,26BPP 02/09/2020 BPP 8,35 4.927.224,95 4.866 09/07/2020 8,65 0 4.893,86 4.893.868,02 19,8 13,97BPP 04/08/2020 BPP 8,7 345.493,4 345 09/07/2020 9,08 0 345,49 345.493,4 1,4 0,99BURGANBANK VADELİ MEVDUAT 10/08/2020 VADELİ 8,65 907.019,26 900 08/07/2020 8,97 0 905,73 905.738,97 3,66 2,59FİNANSBANK VADELİ MEVDUAT 10/08/2020 VADELİ 8,5 906.897,54 900 08/07/2020 8,81 0 906,63 905.639,52 3,66 2,59GRUP TOPLAMI- 24.757.280,07 16.465.845 24.713.611,14 100 70,57ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 33.733.280,07 35.022.397,48 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.022.397,51 % 0 % 100,53B. HAZIR DEĞERLER5.520,53 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar5.520,53 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)51.528,36 % 0 % 0,15a) Takastan Alacaklar-0,01 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar51.528,37 % 100 % 0,15Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)7.692,65 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-249.051,91 % 0 -% 0,71a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-2.832,15 % 1,14 -% 0,01c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-246.219,76 % 98,86 -% 0,71NET VARLIK DEĞERİ34.838.087,14 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,7419 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.07.2020 tarihli haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864461BIST