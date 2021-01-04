***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
04.01.2021 12:37
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa
13:201.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,30
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:207,3545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0754
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:209,0442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0305
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:20456,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,54
|Açılış
|: 456,52
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:20
|NIBAS
|57,20
|19.672.262
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.533.470
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.591.244
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,45
|8.301.315
|% -6,11
|
|CLEBI
|172,90
|103.408.874
|% -5,27
|
|KRTEK
|8,13
|4.838.824
|% -4,91
|
|GUBRF
|83,00
|990.101.317
|% -3,54
|
|KOZAL
|106,30
|957.886.778
|% 9,93
|
|SISE
|7,42
|779.097.793
|% 1,50
|
|GARAN
|10,45
|740.645.543
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,76
|712.219.744
|% 8,20
|
|SKBNK
|1,54
|506.127.156
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,21
|540.370.404
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|308.062.065
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.595.889
|% 1,95
|
|KARSN
|3,47
|431.119.840
|% 6,77
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3497
|7,3545
|% -1,01
|
|Euro
|9,0321
|9,0442
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,0295
|10,0797
|% -0,96
|
|Frank
|8,3250
|8,3751
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9538
|1,9636
|% -1,05
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|36,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.076
|27,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,15
|
|B. Petrol
|52,41
|52,41
|0,61
|