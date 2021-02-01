***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.02.2021 11:14
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
ISKPL IŞIK PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş TREISKP00027 29 16,1 19,48 564,92 1,58 0
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 13,18 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 85,24 0,08
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 20.029 35.664,92 100 0,09
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 4,24 4 685.000 1 15/02/2019 15,97 1,03 710.886,83 15,1 1,86
TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,22 4 566.000 1 21/06/2019 13,88 1,03 585.276,1 12,43 1,53
TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,14 4 350.000 1 07/08/2019 17,63 1,04 364.226,54 7,74 0,95
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,18 4 2.000.000 1 31/05/2019 18,11 1,02 2.058.941,5 43,73 5,39
Finansman Bonosu
TRFOYMD22117 OYAK YATIRIM MENK.DEĞ A.Ş 26/02/2021 TRFOYMD22117 16,1 0 1.000.000 0,96 27/11/2020 17,09 0,98 989.249,63 21,01 2,59
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.601.000 4.708.580,6 100 12,34
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO PAZARI 01/02/2021 DOHOL 18,74 1.001.540,27 3,77 29/01/2021 20,59 264.551 3,78 1.001.540,27 3 2,62
HİSSE REPO PAZARI 01/02/2021 MGROS 18,74 2.003.080,55 44,61 29/01/2021 20,59 44.823 44,68 2.003.080,55 5,99 5,25
REPO 01/02/2021 TRT280628T18 17 3.004.191,78 1,48 29/01/2021 18,51 2.015.255 1,49 3.004.191,78 8,99 7,87
REPO 01/02/2021 TRT280628T18 17 27.037.726,03 1,48 29/01/2021 18,51 18.137.245 1,49 27.037.726,03 80,88 70,83
TPP 01/02/2021 TPP 17,05 381.533,92 0 29/01/2021 18,58 0 381,53 381.533,92 1,14 1
GRUP TOPLAMI
- 33.428.072,55 33.428.072,55 100 87,57
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 38.049.101,55 38.172.318,07 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.172.318,07 % 0 % 100,45
B. HAZIR DEĞERLER
105.778,42 % 0 % 0,28
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
105.778,42 % 100 % 0,28
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
70.961,6 % 0 % 0,19
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
70.961,6 % 100 % 0,19
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
10.182,34 % 0 % 0,3
D. BORÇLAR (-)
-359.578,8 % 0 -% 0,95
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-359.578,8 % 100 -% 0,95
NET VARLIK DEĞERİ
37.999.661,63 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,89 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
04.01.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906645
BIST