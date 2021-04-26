***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.521 204.964,07 10,94 0,5Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 9.991 100.581,43 5,37 0,24Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 3.405 101.849,4 5,43 0,25Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 5.224 50.829,52 2,71 0,12İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 50.432,1 2,69 0,12TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan Ticaret- 4.910 101.393,8 5,41 0,25Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 104.289,43 5,56 0,25Haberleşme- 11.562 101.364,45 5,41 0,25DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 124.761 456.963,47 24,38 1,11Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 134.216 501.437,26 26,75 1,22Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 50.061,9 2,68 0,12Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.448 50.168,4 2,68 0,12DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 324.057 1.874.335,23 100 4,56B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili