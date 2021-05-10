***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.929,8 214.776,25 10,74 0,54Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 9.991 116.341,76 5,82 0,29Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 3.405 104.260,32 5,22 0,26Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 5.224 54.486,32 2,73 0,14İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 52.405,53 2,62 0,13TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR- 4.910 99.981,6 5 0,25Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 127.325,81 6,37 0,32Haberleşme- 11.562 106.180,04 5,31 0,27DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 124.761 489.934,77 24,51 1,24Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 134.216 528.993,52 26,46 1,34Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 52.372,95 2,62 0,13Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.448 51.857,92 2,59 0,13DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 324.465,8 1.998.916,79 100 5,05B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 2.916.000 3.005.569,29 100 7,6Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 2.916.000 3.005.569,29 100 7,6C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 34.053.794,52 34.053.794,52 100 86,07Borsa Para Piyasası 505.780,33 505.780,33 100 1,28GRUP TOPLAMI- 34.559.574,85 34.559.574,85 100 87,35ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 37.800.040,65 39.564.060,93 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ39.564.060,93 % 0 % 100,43B. HAZIR DEĞERLER7.434,14 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar7.434,14 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)92.736,83 % 0 % 0,24a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar92.736,83 % 100 % 0,24Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.522,87 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-289.086,35 % 0 -% 0,73a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-9.586,3 % 3,32 -% 0,02c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-279.500,05 % 96,68 -% 0,71NET VARLIK DEĞERİ39.393.668,42 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,9697 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07.05.2021 tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935593BIST