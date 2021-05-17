***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.929,8 213.757,58 10,66 0,54Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 9.991 116.540,95 5,81 0,29Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 3.405 105.636,54 5,27 0,27Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 5.224 55.426,64 2,76 0,14İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 53.136,43 2,65 0,13TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR- 4.910 99.143 4,94 0,25Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 132.522,71 6,61 0,33Haberleşme- 11.562 107.015,48 5,34 0,27DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 124.761 485.941,15 24,24 1,22Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 134.216 533.531,94 26,61 1,34Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 51.136,05 2,55 0,13Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.448 51.202,8 2,55 0,13DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 324.465,8 2.004.991,27 100 5,05B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 2.916.000 3.016.056,81 100 7,6Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 2.916.000 3.016.056,81 100 7,6C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 34.107.924,38 34.107.924,38 100 85,91Borsa Para Piyasası 573.469,18 573.469,18 100 1,44GRUP TOPLAMI- 34.681.393,56 34.681.393,56 100 87,35ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 37.921.859,36 39.702.441,64 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ39.702.441,64 % 0 % 100,45B. HAZIR DEĞERLER8.880,69 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.880,69 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)92.736,83 % 0 % 0,23a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar92.736,83 % 100 % 0,23Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.522,87 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-296.831,68 % 0 -% 0,75a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-17.078,83 % 5,75 -% 0,04c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-279.752,85 % 94,25 -% 0,71NET VARLIK DEĞERİ39.525.750,35 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,9763 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.05.2021 tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936499BIST