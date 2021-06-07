***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.093,8 163.654,91 12,28 0,42Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 7.183 55.668,25 4,18 0,14Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 1.776 53.741,76 4,03 0,14Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 52.624,8 3,95 0,13TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan Ticaret- 4.145 45.263,4 3,4 0,12Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 132.475,36 9,94 0,34Haberleşme- 11.562 113.006,05 8,48 0,29DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 84.729 285.661,41 21,44 0,73Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 86.266 381.126,94 28,6 0,97Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 49.410,9 3,71 0,13Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 221.773,8 1.332.633,78 100 3,39B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 916.000 945.489,56 100 2,41Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 916.000 945.489,56 100 2,41C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 36.056.219,18 36.056.219,18 100 91,81Borsa Para Piyasası 939.460,97 939.460,97 100 2,39GRUP TOPLAMI- 36.995.680,15 36.995.680,15 100 94,2ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 38.133.453,95 39.273.803,49 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ39.273.803,49 % 0 % 98,65B. HAZIR DEĞERLER8.276,63 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.276,63 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)792.436,65 % 0 % 1,99a) Takastan Alacaklar695.107,11 % 87,72 % 1,75b) Diğer Alacaklar97.329,54 % 12,28 % 0,24Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.522,87 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-281.532,65 % 0 -% 0,71a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-6.681,17 % 2,37 -% 0,02c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-274.851,48 % 97,63 -% 0,69NET VARLIK DEĞERİ39.811.506,99 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,9906 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama04.06.2021 tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940450BIST