***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.06.2021 10:15
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Or
13:401.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,50
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
13:408,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0339
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
13:4010,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
13:40495,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,94
|Açılış
|: 495,93
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler13:40
|TKURU
|271,00
|2.872.871
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|385.368.566
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.366.049
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.183.958
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.396.579
|% -9,98
|
|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
|
|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,10
|387.957
|% -8,26
|
|THYAO
|13,35
|697.185.299
|% -3,68
|
|GARAN
|8,15
|581.614.927
|% -0,37
|
|KUTPO
|59,75
|385.368.566
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,92
|365.341.122
|% -1,03
|
|KOZAL
|114,90
|232.826.731
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,92
|365.341.122
|% -1,03
|
|GARAN
|8,15
|581.614.927
|% -0,37
|
|TSKB
|1,25
|84.326.395
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,16
|132.372.387
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|697.185.299
|% -3,68
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7139
|8,7171
|% 0,39
|
|Euro
|10,3753
|10,3801
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0316
|12,0919
|% 0,05
|
|Frank
|9,4280
|9,4848
|% 0,19
|
|Riyal
|2,3174
|2,3291
|% 0,33
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-8,95
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.336
|-20,00
|
|Tam
|3.269
|3.353
|-21,30
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-10,31
|
|Çeyrek
|792
|811
|-5,15
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|-0,34
|