***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.05.2022 12:02
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,48 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG TREEUYM00012 393.293 2,29 2,4 943.903,2 96,41 2,2
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 3,11 0,07
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 413.293 979.003,2 100 2,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKBK82232 AKBANK 09/08/2022 TRFAKBK82232 19,5 1.000.000 0,96 20/05/2022 21,05 0,96 963.528,79 14,34 2,25
TRFAKBK82257 AKBANK 11/08/2022 TRFAKBK82257 20 500.000 0,96 25/05/2022 21,64 0,96 480.788,52 7,15 1,12
TRFAKFK82233 AKBANK 16/08/2022 TRFAKFK82233 17,95 880.000 0,95 11/05/2022 19,2 0,96 847.585,33 12,61 1,98
TRFAKYM72215 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2022 TRFAKYM72215 17,85 520.000 0,96 13/04/2022 19,16 0,98 510.596,16 7,6 1,19
TRFPHCM72215 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/07/2022 TRFPHCM72215 23 500.000 0,95 15/04/2022 25,18 0,98 488.746,22 7,27 1,14
TRFPHC82214 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23/08/2022 TRFPHC82214 24 500.000 0,94 24/05/2022 26,27 0,95 473.562,47 7,05 1,1
TRFYKBK62226 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 10/06/2022 TRFYKBK62226 18 1.000.000 0,95 04/03/2022 19,22 0,99 994.715,54 14,8 2,32
TRFYKBK62242 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 27/06/2022 TRFYKBK62242 18,15 1.500.000 0,95 21/03/2022 19,4 0,99 1.479.731,39 22,02 3,45
TRFYKBK82240 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 12/08/2022 TRFYKBK82240 19,5 500.000 0,96 0,96 481.010,25 7,16 1,12
ARA GRUP TOPLAMI
- 6.900.000 6.720.264,67 100 15,67
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30/05/2022 TRT140126T11 14,21 24.028.030,68 27/05/2022 15,26 5.019.855 4,79 24.028.030,68 68,28 56,02
REPO 30/05/2022 TRAYKBNK91N6 23 2.003.780,82 27/05/2022 25,83 439.561 4,56 2.003.780,82 5,69 4,67
BPP 29/06/2022 BPP 25 1.123.287,67 31/12/2021 26,59 0 1.101,73 1.101.731,65 3,13 2,57
BPP 15/06/2022 BPP 17 1.015.835,62 12/05/2022 18,37 0 1.008,35 1.008.352,57 2,87 2,35
BPP 22/08/2022 BPP 22 1.793.243,84 23/05/2022 23,88 0 1.707 1.706.997,17 4,85 3,98
BPP 22/08/2022 BPP 23,5 1.057.945,21 24/05/2022 25,66 0 1.003,76 1.003.762,3 2,85 2,34
BPP 30/05/2022 BPP 15,95 696.912,43 27/05/2022 17,28 0 696,91 696.912,43 1,98 1,62
MEVDUAT FİNANSBANK 06/06/2022 VADELİ TL 16,9 913.334,79 05/05/2022 18,27 910.401,02 910.401,02 2,59 2,12
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 07/06/2022 VADELİ TL 16,75 913.629,45 05/05/2022 18,09 910.306,5 910.306,5 VADELİ TL 17,25 914.036,3 05/05/2022 18,67 910.613,59 910.613,59 2,59 2,12
MEVDUAT GARANTİ BANKASI 09/06/2022 VADELİ TL 16,5 913.832,87 06/05/2022 17,79 909.742,45 909.742,45 2,59 2,12
GRUP TOPLAMI
- 35.373.869,68 5.459.416 35.190.631,18 100 82,03
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 42.687.162,68 42.889.899,05 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
42.889.899,14 % 0 % 100,63
B. HAZIR DEĞERLER
6.862,54 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
6.862,54 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
182.524,87 % 0 % 0,43
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
182.524,87 % 100 % 0,43
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
28.091,01 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-487.234,58 % 0 -% 1,14
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-33.351,65 % 6,85 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-453.882,93 % 93,15 -% 1,06
NET VARLIK DEĞERİ
42.620.142,98 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,13 % 0 % 0
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Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
27.05.2022 tarihli haftalık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033268
BIST