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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

17.10.2022 12:08
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:173.893
Değişim :  1,18% |  45,52
Açılış :  3.878  
Önceki Kapanış :  3.848  
En Yüksek
3.927 En Düşük
3.848
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 784,50 20.164.818 % 10,00  
KONYA 1.928,30 110.741.461 % 10,00  
CRFSA 46,88 77.840.173 % 10,00  
PENTA 532,40 78.690.358 % 10,00  
YAPRK 42,18 40.236.513 % 9,96  
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14:15 Alış Satış %  
Dolar 18,5869 18,5894 % 0,05  
Euro 18,2879 18,2940 % 0,01  
Sterlin 20,9016 21,0064 % -0,75  
Frank 18,5769 18,6888 % -0,08  
Riyal 4,9332 4,9580 % 0,06  
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14:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 3,09  
Altın Gr. 987 987 0,54  
Cumhuriyet 6.655 6.756 -25,00  
Tam 6.682 6.751 22,00  
Yarım 3.256 3.302 13,00  
Çeyrek 1.631 1.653 8,00  
Gümüş.Ons 18,72 18,76 0,08  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 0,03  
B. Petrol 91,62 91,62 0,00  
Seans Raporu 14:15
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