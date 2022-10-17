***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
17.10.2022 12:08
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Or
14:173.893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 45,52
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
14:1718,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
14:1718,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
14:17988,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,40
|Açılış
|: 987,90
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler14:15
|POLTK
|784,50
|20.164.818
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|110.741.461
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|77.840.173
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.690.358
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.236.513
|% 9,96
|
|KIMMR
|7,22
|10.738.016
|% -9,98
|
|OYYAT
|33,40
|108.542.638
|% -6,96
|
|SAYAS
|24,00
|87.203.022
|% -6,54
|
|KLRHO
|34,74
|167.867.741
|% -5,13
|
|SEKFK
|9,27
|13.229.241
|% -5,02
|
|THYAO
|98,35
|4.384.874.589
|% -0,10
|
|YKBNK
|10,08
|3.252.098.699
|% 3,81
|
|AKBNK
|15,46
|2.919.449.593
|% 4,11
|
|ASELS
|33,66
|2.815.253.506
|% 2,94
|
|EKGYO
|4,49
|2.657.214.687
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|2.657.214.687
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,08
|3.252.098.699
|% 3,81
|
|TSKB
|2,72
|757.182.574
|% -0,37
|
|SKBNK
|1,88
|454.577.655
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,72
|2.226.900.635
|% 3,51
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5869
|18,5894
|% 0,05
|
|Euro
|18,2879
|18,2940
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,9016
|21,0064
|% -0,75
|
|Frank
|18,5769
|18,6888
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,06
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|3,09
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.655
|6.756
|-25,00
|
|Tam
|6.682
|6.751
|22,00
|
|Yarım
|3.256
|3.302
|13,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,03
|
|B. Petrol
|91,62
|91,62
|0,00
|
Seans Raporu
14:15
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-
14:30HLGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 683, 749 adet işlem
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14:29INFO
Yüzde 5.42 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 019, 357 adet işlem
-
14:28CUSAN
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 634, 369 adet işlem
-
14:27KNFRT
Yüzde 9.32 oranında artışla 16.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 263, 870 adet işlem
-
14:26XU100
Endeks 3, 898 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 56, 821.00 milyon TL de