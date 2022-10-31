***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
31.10.2022 12:38
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 2.000 192,38 190,7 381.400 91,57 0,87
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44
14:294.073
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 93,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:2918,6262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:2918,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1000
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:29990,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,86
|Açılış
|: 990,55
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
990,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:29
|AKCNS
|48,40
|57.790.950
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.525.117
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.347.670
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.949.132
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,83
|93.985.767
|% -8,84
|
|PNSUT
|46,62
|69.096.572
|% -8,41
|
|VERTU
|32,86
|137.970.736
|% -8,21
|
|LIDER
|48,80
|125.640.245
|% -7,92
|
|PETUN
|44,32
|51.058.552
|% -7,86
|
|THYAO
|102,90
|3.917.610.981
|% 1,58
|
|SASA
|128,80
|3.190.542.942
|% 7,15
|
|SISE
|33,64
|2.327.668.063
|% 1,26
|
|ASELS
|33,58
|2.110.786.366
|% 4,22
|
|EKGYO
|4,53
|1.922.351.504
|% 2,72
|
|EKGYO
|4,53
|1.922.351.504
|% 2,72
|
|YKBNK
|9,50
|1.641.907.518
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,53
|1.384.848.212
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,06
|1.878.463.032
|% 3,01
|
|DOHOL
|6,12
|753.733.311
|% 2,68
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6121
|18,6262
|% 0,11
|
|Euro
|18,4973
|18,5036
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4286
|21,5360
|% 0,79
|
|Frank
|18,6860
|18,7986
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,11
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|20,81
|
|Altın Gr.
|990
|991
|13,68
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|43,00
|
|Tam
|6.652
|6.709
|58,00
|
|Yarım
|3.241
|3.277
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|1,16
|