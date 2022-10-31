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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

31.10.2022 12:38
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 2.000 192,38 190,7 381.400 91,57 0,87
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:294.073
Değişim :  2,36% |  93,71
Açılış :  3.987  
Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
4.100 En Düşük
3.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 48,40 57.790.950 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.525.117 % 10,00  
EDATA 22,24 74.347.670 % 9,99  
NTGAZ 32,62 266.949.132 % 9,98  
BALAT 11,80 2.755.396 % 9,97  
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14:29 Alış Satış %  
Dolar 18,6121 18,6262 % 0,11  
Euro 18,4973 18,5036 % 0,54  
Sterlin 21,4286 21,5360 % 0,79  
Frank 18,6860 18,7986 % 1,06  
Riyal 4,9400 4,9647 % 0,11  
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14:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 20,81  
Altın Gr. 990 991 13,68  
Cumhuriyet 6.614 6.714 43,00  
Tam 6.652 6.709 58,00  
Yarım 3.241 3.277 28,00  
Çeyrek 1.626 1.638 14,00  
Gümüş.Ons 19,93 19,96 0,78  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,47  
B. Petrol 93,97 93,97 1,16  
Seans Raporu 14:29
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