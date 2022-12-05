***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.12.2022 10:02
995.127,44 995.127,44 100 2,25
Mevduat 4.073.589,09 4.005.431,6 100 9,07
GRUP TOPLAMI
- 29.103.483,65 29.035.326,16 100 65,77
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 43.854.133,65 44.148.182,62 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.148.182,61 % 0 % 101,11
B. HAZIR DEĞERLER
9.780,71 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
9.780,71 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.575.602,48 % 0 % 3,61
a) Takastan Alacaklar
1.503.630 % 95,43 % 3,44
b) Diğer Alacaklar
71.972,48 % 4,57 % 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
115.825,75 % 0 % 0,27
D. BORÇLAR (-)
-2.185.615,15 % 0 -% 5,01
a) Takasa Borçlar
-1.582.690 % 72,41 -% 3,62
b) Yönetim Ücreti
-4.731,56 % 0,22 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-598.193,59 % 27,37 -% 1,37
NET VARLIK DEĞERİ
43.663.776,4 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1832 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
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Açıklama
02.12.2022 tarihli haftalık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084170
BIST