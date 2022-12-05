***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









995.127,44 995.127,44 100 2,25Mevduat 4.073.589,09 4.005.431,6 100 9,07GRUP TOPLAMI- 29.103.483,65 29.035.326,16 100 65,77ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 43.854.133,65 44.148.182,62 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ44.148.182,61 % 0 % 101,11B. HAZIR DEĞERLER9.780,71 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar9.780,71 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.575.602,48 % 0 % 3,61a) Takastan Alacaklar1.503.630 % 95,43 % 3,44b) Diğer Alacaklar71.972,48 % 4,57 % 0,16Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)115.825,75 % 0 % 0,27D. BORÇLAR (-)-2.185.615,15 % 0 -% 5,01a) Takasa Borçlar-1.582.690 % 72,41 -% 3,62b) Yönetim Ücreti-4.731,56 % 0,22 -% 0,01c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-598.193,59 % 27,37 -% 1,37NET VARLIK DEĞERİ43.663.776,4 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,1832 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.12.2022 tarihli haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084170BIST