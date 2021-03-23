***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.03.2021 15:22
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik süresi Güncellenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirketimize Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2021 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuştur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 11.Madde Tadil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919944
BIST
16:501.415
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 37,56
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
16:507,8995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0405
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
16:509,3976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0638
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
16:50441,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 441,17
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PEKGY
|2,20
|51.694.804
|% 10,00
|
|BRISA
|29,26
|67.785.351
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|44.221.161
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|66.980.203
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,66
|437.796.212
|% -3,17
|
|EMKEL
|2,60
|8.527.017
|% -1,89
|
|AVHOL
|8,92
|7.581.979
|% -1,55
|
|BJKAS
|5,85
|238.927.726
|% -1,52
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,27
|6.073.937.677
|% 1,11
|
|SASA
|48,00
|1.270.814.011
|% 9,99
|
|FROTO
|211,00
|819.023.312
|% 3,90
|
|SISE
|7,30
|791.936.012
|% 3,25
|
|AKBNK
|4,96
|789.147.473
|% 3,33
|
|GARAN
|7,27
|6.073.937.677
|% 1,11
|
|TSKB
|1,46
|319.577.295
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,26
|492.629.633
|% 3,20
|
|SKBNK
|1,20
|226.188.426
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,91
|306.205.203
|% 3,24
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8956
|7,8995
|% -0,51
|
|Euro
|9,3657
|9,3976
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,8339
|10,8882
|% -0,50
|
|Frank
|8,4330
|8,4838
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1070
|2,1175
|% -0,19
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.906
|2.981
|16,92
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|8,19
|
|Çeyrek
|704
|721
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,98
|
Seans Raporu
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