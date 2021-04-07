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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2021 15:56



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik süresi SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.04.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirketimize Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2021 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2021 tarih ve 4527 sayılı yazılarıyla esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuzun uygun bulunduğu bilgisi 07.04.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 11.Madde Tadil SPK onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924246


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