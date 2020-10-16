***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 09:36
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8466 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,97-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882096
BIST
10:541.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:547,9265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:549,2867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:54486,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,11
|Açılış
|: 486,20
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:54
|DAGHL
|17,71
|35.252.539
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.134.986
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|5.247.394
|% 9,95
|
|CEOEM
|8,95
|47.762.000
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|KERVT
|8,02
|227.111.810
|% 6,65
|
|IHLGM
|1,73
|225.082.450
|% 8,81
|
|TUPRS
|82,00
|160.551.139
|% 0,92
|
|PETKM
|4,71
|151.645.025
|% 0,21
|
|ECILC
|7,18
|137.252.182
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,73
|225.082.450
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,94
|134.314.903
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,18
|75.587.643
|% 1,72
|
|ZOREN
|2,99
|122.612.902
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,76
|63.572.628
|% 1,73
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9219
|7,9265
|% -0,07
|
|Euro
|9,2811
|9,2867
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,2154
|10,2667
|% -0,02
|
|Frank
|8,6282
|8,6802
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1063
|2,1169
|% -0,22
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,60
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,43
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:08XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 3, 560.00 milyon TL de
-
11:06PENGD
Yüzde 4.17 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 096, 589 adet işlem
-
11:05IHLGM
Yüzde 9.43 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 717, 654 adet işlem
-
11:04DIRIT
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 627 adet işlem
-
11:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, ASELS, EKGYO