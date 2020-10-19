***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 09:54
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Şirketimizin 16.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8484 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,53-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882278
BIST
11:131.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
11:137,8967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0366
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:139,2670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:13484,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 484,49
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KARTN
|845,90
|3.311.699
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.003.750
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.639.808
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.010.206
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|103.361.403
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.395.126
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,31
|719.129.758
|% 1,81
|
|SKBNK
|1,97
|371.512.438
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.071.736
|% 5,52
|
|PETKM
|4,54
|292.928.059
|% -1,94
|
|AKBNK
|5,29
|239.225.008
|% 1,73
|
|SKBNK
|1,97
|371.512.438
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.071.736
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|211.855.217
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,40
|168.785.930
|% -6,20
|
|GARAN
|7,31
|719.129.758
|% 1,81
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8920
|7,8967
|% -0,46
|
|Euro
|9,2613
|9,2670
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2014
|10,2526
|% -0,16
|
|Frank
|8,5958
|8,6476
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -0,54
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|9,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,09
|