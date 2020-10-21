***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2020 09:58
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Şirketimizin 20.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8455 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,66-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882711
BIST
12:471.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,25
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:477,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:479,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
12:47483,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,55
|Açılış
|: 483,79
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:47
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|TDGYO
|9,92
|8.374.058
|% 9,98
|
|ESEN
|19,99
|126.675.073
|% 9,96
|
|KONTR
|9,17
|12.765
|% 9,95
|
|CEOEM
|7,98
|23.705.253
|% -9,93
|
|AKYHO
|8,42
|94.572.798
|% -3,44
|
|SEYKM
|13,90
|11.037.140
|% -3,20
|
|DNISI
|12,22
|7.956.825
|% -2,71
|
|LIDFA
|3,62
|8.879.432
|% -2,69
|
|ESEN
|19,99
|126.675.073
|% 9,96
|
|AKYHO
|8,42
|94.572.798
|% -3,44
|
|TURSG
|6,17
|87.183.569
|% 0,49
|
|PEKGY
|2,99
|86.064.589
|% -1,32
|
|OYAKC
|8,57
|71.352.594
|% 0,47
|
|TURSG
|6,17
|87.183.569
|% 0,49
|
|AKYHO
|8,42
|94.572.798
|% -3,44
|
|OYAKC
|8,57
|71.352.594
|% 0,47
|
|ESEN
|19,99
|126.675.073
|% 9,96
|
|SOKM
|12,90
|40.767.370
|% 0,31
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8406
|7,8460
|% -0,25
|
|Euro
|9,2928
|9,2990
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2105
|10,2617
|% 0,58
|
|Frank
|8,6390
|8,6910
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0862
|2,0966
|% -0,20
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.187
|3.267
|12,60
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|6,09
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,58
|