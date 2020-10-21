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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2020 09:58
GÜNCEL HABERLER


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     Şirketimizin 20.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8455 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,66-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
 ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882711


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Altın Ons 1.917 1.918 11,40  
Altın Gr. 484 484 1,55  
Cumhuriyet 3.202 3.250 10,00  
Tam 3.187 3.267 12,60  
Yarım 1.541 1.580 6,09  
Çeyrek 773 790 3,05  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 0,39  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,08  
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