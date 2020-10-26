***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 09:55
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Şirketimizin 23.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8482 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,91 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883514
BIST
13:391.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -15,20
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:398,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0909
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:399,5322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0830
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:39492,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,53
|Açılış
|: 492,73
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KARTN
|1.362,00
|164.746.395
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|EUYO
|6,61
|2.130.912
|% 9,98
|
|LINK
|48,48
|5.471.841
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.314.981.237
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|519.905.191
|% -2,12
|
|FENER
|39,10
|516.640.734
|% 3,00
|
|SISE
|6,64
|452.675.382
|% -2,50
|
|KRDMD
|3,48
|417.741.360
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|1.314.981.237
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,89
|373.963.952
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,76
|262.552.696
|% -3,30
|
|KRDMD
|3,48
|417.741.360
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,24
|144.475.506
|% -3,13
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0550
|8,0580
|% 1,14
|
|Euro
|9,5259
|9,5322
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4873
|10,5398
|% 1,20
|
|Frank
|8,8453
|8,8986
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1409
|2,1517
|% 1,09
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|0,95
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,20
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.243
|3.323
|33,21
|
|Yarım
|1.567
|1.608
|16,06
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,31
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|-0,75
|