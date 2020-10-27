***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 09:47
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Şirketimizin 26.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8488 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,42 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884152
BIST
12:031.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:038,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1646
En Düşük
8,0708
12:039,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0927
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:03498,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,19
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:03
|GLRYH
|17,49
|21.345.398
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.634.415
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.446.385
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|GARAN
|6,86
|445.605.391
|% 1,33
|
|SISE
|6,41
|441.279.880
|% 1,75
|
|ECILC
|7,41
|365.157.915
|% 0,41
|
|DEVA
|24,26
|296.150.631
|% -1,78
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,77
|281.394.493
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,68
|186.589.502
|% 0,00
|
|ODAS
|2,97
|266.765.761
|% 2,41
|
|KRDMD
|3,28
|285.133.310
|% -1,50
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1617
|8,1646
|% 1,00
|
|Euro
|9,6390
|9,6449
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5872
|10,6403
|% 0,86
|
|Frank
|8,9494
|9,0033
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1693
|2,1802
|% 0,94
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,68
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|19,96
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,66
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|0,26
|
Seans Raporu
12:03
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-
12:19OSMEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 634 adet işlem
-
12:18KONTR
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 049 adet işlem
-
12:17ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 015, 867 adet işlem
-
12:16CEMTS
Yüzde 5.48 oranında artışla 14.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 212, 873 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 7, 766.00 milyon TL de