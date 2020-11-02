***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 09:51
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Şirketimizin 30.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8497 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,75-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885294
BIST
12:341.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 21,95
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.136
En Düşük
1.118
12:348,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0517
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:349,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1135
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:34510,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,83
|Açılış
|: 510,12
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,25
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:34
|KARTN
|1.994,00
|8.504.410
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.442.350
|% 9,99
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,61
|2.093.776.020
|% 2,35
|
|ASELS
|17,77
|697.981.323
|% 6,09
|
|KRDMD
|3,29
|516.334.585
|% 6,13
|
|GARAN
|6,69
|515.520.946
|% 1,36
|
|SISE
|6,30
|512.766.483
|% 2,77
|
|TSKB
|2,61
|2.093.776.020
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,29
|516.334.585
|% 6,13
|
|EKGYO
|1,75
|170.676.048
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,84
|178.978.093
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,19
|188.908.007
|% 1,86
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3956
|8,3973
|% 0,62
|
|Euro
|9,7776
|9,7845
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,7981
|10,8523
|% 0,22
|
|Frank
|9,1239
|9,1789
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2333
|2,2445
|% 0,66
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,19
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|27,66
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|13,38
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,14
|
|B. Petrol
|37,19
|37,19
|-0,75
|