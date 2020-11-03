***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 09:32
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8503 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,21-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885555
BIST
10:191.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:198,4539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0138
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:199,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8646
En Düşük
9,7754
10:19514,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 514,46
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:19
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,41
|191.797.475
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,38
|166.752.265
|% -0,88
|
|GARAN
|6,66
|128.889.120
|% 0,76
|
|ODAS
|3,26
|107.699.231
|% 2,19
|
|ASELS
|17,46
|90.211.461
|% -0,96
|
|TSKB
|2,41
|191.797.475
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,38
|166.752.265
|% -0,88
|
|ODAS
|3,26
|107.699.231
|% 2,19
|
|SKBNK
|1,74
|54.649.321
|% 1,75
|
|EKGYO
|1,74
|42.092.743
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4497
|8,4539
|% 0,16
|
|Euro
|9,8553
|9,8646
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,8897
|10,9443
|% 0,19
|
|Frank
|9,1637
|9,2189
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2457
|2,2570
|% 0,08
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-5,71
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,84
|38,84
|-0,13
|